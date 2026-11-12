×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:18, 12 ноября 2026

Житель Ставрополья осужден за финансирование экстремистской организации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к денежному штрафу жителя Нефтекумска, признав его виновным в финансировании экстремистской деятельности. 

Обвиняемый – 32-летний мужчина, который, по утверждению силовиков, придерживался “радикальных взглядов”. 

Согласно версии обвинения, в 2021 году молодой человек перевел денежные средства организации, запрещенной в России “в связи с осуществлением экстремистской деятельности”, сообщило краевое управление Следкома в своем Telegram-канале. 

“Фигурант вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся”, – утверждается в сообщении. 

Следствие не уточнило название организации, о которой идет речь, не назвало сумму перевода и не разъяснило, в чем заключались “радикальные взгляды” обвиняемого. 

“Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа”, – сообщили в ведомстве, не приводя сумму назначенного наказания. Вмененная ему статья (часть 1 статьи 282.3 УК России) предусматривает штраф на сумму от трехсот до семисот тысяч рублей; максимальное наказание по ней составляет от трех до восьми лет лишения свободы.

"Кавказский узел" писал, что по статье о финансировании экстремистов жителей юга России неоднократно привлекали к ответственности за донаты "Фонду борьбы с коррупцией"*; Организация была признана  экстремистской в августе 2021 года, поэтому основанием для преследования жертвователей стали переводы, отправленные с этого времени. 

В октябре стало известно о двух таких приговорах. Так, жителя Нальчика Алима Пшиготижева, который перевел ФБК* 300 рублей, суд оштрафовал на 300 тысяч рублей. Такой же штраф за донат в 700 рублей получил житель Волжского. 

В сентябре Ленинский районный суд Махачкалы приговорил местную жительницу к штрафу в 350 тысяч рублей, из-за пожертвования ФБК* 386 рублей. Также в сентябре стало известно, что суд в Москве приговорил уроженку Северной Осетии Елену Албегову к трем годам колонии за перевод ФБК* в 1000 рублей. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность организации признана экстремистской и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказским Узлом» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Коллаж "Кавказского Узла" Кадыров и призывники. Рамзан Кадыров. Фото: "Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru и Военнослужащие. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру" Кадыров пригрозил выходцам из Чечни отправкой на фронт

Выходцы из Чечни, чье поведение "вызывает нарекания", будут отправлены в зону боевых действий на Украине, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Заправка в Махачкале. Фото: РИА Дагестан https://riadagestan.ru/ Водители в Махачкале заявили о сохранении топливного кризиса

В Махачкале по-прежнему сложно найти работающую АЗС, а цены на бензин остаются неоправданно высокими, сообщили опрошенные "Кавказским узлом" водители. Вслед за бензином на заправках в Дагестане дорожает и газ.

Погром в аэропорту Уйташ. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Житель Дагестана заочно осужден по делу о погроме в аэропорту Уйташ

Ставропольский краевой суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Дагестана Рабадана Исмаилова, признав его участником массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы осенью 2023 года.

Женщина стоит среди мужчин. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Правозащитницы объяснили социальные условия фемицида в Дагестане

Отношение к женщине как к собственности, безнаказанность насилия и отсутствие защиты от него создают условия для убийств женщин в Дагестане, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитницы и эксперты.

Книга "Салихат". Фото: https://www.instagram.com/p/DTDsZwVjG_e/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России Роман о женщинах Дагестана снят с продажи в России после жалоб

Книга Натальи Елецкой "Салихат", рассказывающая о положении женщин в Дагестане, удалена с сайта издательства и крупных книжных сервисов. Автора романа обвиняли в создании "негативного образа" республики. 

Девушка, спасающаяся от семейного насилия, покидает родной дом. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Правозащитницы рассказали о последствиях для девушек с Северного Кавказа после побега от семейного насилия

Жертв семейного насилия из республик Северного Кавказа, которые были вынуждены сбежать и предать огласке свой случай, в случае возвращения назад в семью чаще всего ожидает лишение всех прав, ограничения свободы, принудительное замужество и даже убийство. Чаще всего главной ошибкой беглянок становятся попытки установить связь с прежними знакомыми, указали правозащитницы.

Темы дня
Южный окружной военный суд. Фото: https://vk.com/yovsros Обвинение запросило длительные сроки для Соколова и Таранцева

Демонстранты в Тбилиси в 714-й день непрерывных протестов. Фото: MO SE / Facebook*. На акции в Тбилиси потребовали расследовать пытки активиста Сергея Канчели

Штурм президентского дворца в Тбилиси. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Смягчен приговор четырем осужденным по делу о попытке штурма президентского дворца в Тбилиси

Арсен Геворгян. Фото: https://www.aysor.am/ru Соратники Геворгяна потребовали реакции властей ЕС на его смерть в СИЗО

Персоналии
Хафиз Бабалы. Фото: пресс-служба Института свободы и безопасности репортеров https://www.irfs.org/news-feed/real-movement-member-questioned-by-police-over-a-planned-roundtable-event-january-22
11:05, 11 ноября 2026
Бабалы Хафиз Эркёюн оглы
Рамзан Кадыров. Фото https://grozny.tv/news/main/69312
10:48, 11 ноября 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
11:10, 9 ноября 2026
Кадыров Адам Рамзанович
События
01:20, 12 ноября 2026
Десятки домов остались без отопления в Нальчике
20:31, 11 ноября 2026
Контрактник из Калмыкии убит в Белгородской области
19:03, 11 ноября 2026
За подготовку теракта в Черкесске осужден житель Башкирии
17:35, 11 ноября 2026
Житель Карачаево-Черкесии обвинен в оправдании и пропаганде терроризма
14:34, 11 ноября 2026
Боец из Ростовской области убит в военной операции
07:00, 11 ноября 2026
Стало известно имя убитого в СВО бойца из Адыге-Хабльского района
Все события дня
Кровная месть — как обычное убийство? Что предложила профессор из Дагестана
Кровная месть — как обычное убийство? Что предложила профессор из Дагестана
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Показать больше