Житель Ставрополья осужден за финансирование экстремистской организации

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Суд приговорил к денежному штрафу жителя Нефтекумска, признав его виновным в финансировании экстремистской деятельности.

Обвиняемый – 32-летний мужчина, который, по утверждению силовиков, придерживался “радикальных взглядов”.

Согласно версии обвинения, в 2021 году молодой человек перевел денежные средства организации, запрещенной в России “в связи с осуществлением экстремистской деятельности”, сообщило краевое управление Следкома в своем Telegram-канале.

“Фигурант вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся”, – утверждается в сообщении.

Следствие не уточнило название организации, о которой идет речь, не назвало сумму перевода и не разъяснило, в чем заключались “радикальные взгляды” обвиняемого.

“Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа”, – сообщили в ведомстве, не приводя сумму назначенного наказания. Вмененная ему статья (часть 1 статьи 282.3 УК России) предусматривает штраф на сумму от трехсот до семисот тысяч рублей; максимальное наказание по ней составляет от трех до восьми лет лишения свободы.

"Кавказский узел" писал, что по статье о финансировании экстремистов жителей юга России неоднократно привлекали к ответственности за донаты "Фонду борьбы с коррупцией"*; Организация была признана экстремистской в августе 2021 года, поэтому основанием для преследования жертвователей стали переводы, отправленные с этого времени.

В октябре стало известно о двух таких приговорах. Так, жителя Нальчика Алима Пшиготижева, который перевел ФБК* 300 рублей, суд оштрафовал на 300 тысяч рублей. Такой же штраф за донат в 700 рублей получил житель Волжского.

В сентябре Ленинский районный суд Махачкалы приговорил местную жительницу к штрафу в 350 тысяч рублей, из-за пожертвования ФБК* 386 рублей. Также в сентябре стало известно, что суд в Москве приговорил уроженку Северной Осетии Елену Албегову к трем годам колонии за перевод ФБК* в 1000 рублей.

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* деятельность организации признана экстремистской и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.