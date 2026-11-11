×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:34, 11 ноября 2026

Боец из Ростовской области убит в военной операции

Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Сытников убит на Украине. С начала спецоперации официально признаны убитыми не менее 1070 бойцов из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 10 ноября власти и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 1069 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В зоне военной операции на Украине убит рядовой Сергей Сытников. Его родным переданы орден Мужества и ведомственный знак "Участнику СВО", сообщила 27 октября администрация Сальского района Ростовской области на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально признаны убитыми в СВО не менее 1070 бойцов из Ростовской области.

Поддержку от государства семьям убитых бойцов не гарантируют ни госнаграды, ни мемориальные доски и выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказским Узлом» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Мужчина в суде. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Суд в Ростове-на-Дону признал жителя Крыма виновным в госизмене

К 20 годам колонии приговорил суд в Ростове-на-Дону жителя Крыма Нестора Штормового, признав его виновным в госизмене и сотрудничестве с террористической организации из-за съемки фильма, признанного антироссийским.

Сотрудники ФСБ задерживают подозреваемого. 10 ноября 2026 г. Фото: ЦОС ФСБ России Силовики на Кубани задержали пенсионера по делу о госизмене

Сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае 69-летнего мужчину, которого назвали агентом украинских спецслужб. Пенсионер арестован по обвинению в госизмене. 

Южный окружной военный суд. Фото: www.donland.ru Житель Ростовской области приговорен к длительному сроку по делу о диверсиях

Суд приговорил Егора Ретинского к 18 годам колонии, признав его виновным в поджогах железнодорожного релейного шкафа и вышки сотовой связи в Ростовской области.

Олег Пахолков. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Бывший депутат принес публичные извинения танцовщице из Волгодонска за комментарии в соцсети

Предприниматель и бывший депутат Госдумы Олег Пахолков записал видео с публичными извинениями перед танцовщицей из Волгодонска за грубые комментарии сексуального характера и оскорбительные замечания о ее весе, которые он оставил в соцсети под видео с ее танцем и в ответах подписчицам.

БПЛА. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Ростовская область подверглась атаке дронов

Беспилотники атаковали Миллеровский, Тарасовский и Неклиновский районы.

Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Боец из Сальского района убит в военной операции

Петр Гостищев убит на Украине. С начала спецоперации официально признаны убитыми не менее 1068 бойцов из Ростовской области.

Темы дня
Арсен Геворгян. Фото: https://www.aysor.am/ru Соратники Геворгяна потребовали реакции властей ЕС на его смерть в СИЗО

Люди в лифте во время падения. 8 августа 2026 г. Скриншот видео https://ria.ru/20260808/lift-2109785152.html Махачкалинцы указали властям на нерешенную проблему с неисправными лифтами

БПЛА в небе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Ростовская область подвергалась массированной атаке дронов

Взрыв на складе с пиротехникой. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Продлен арест фигурантам дела о взрыве на складе пиротехники во Владикавказе

Персоналии
Хафиз Бабалы. Фото: пресс-служба Института свободы и безопасности репортеров https://www.irfs.org/news-feed/real-movement-member-questioned-by-police-over-a-planned-roundtable-event-january-22
11:05, 11 ноября 2026
Бабалы Хафиз Эркёюн оглы
Рамзан Кадыров. Фото https://grozny.tv/news/main/69312
10:48, 11 ноября 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
11:10, 9 ноября 2026
Кадыров Адам Рамзанович
События
07:00, 11 ноября 2026
Стало известно имя убитого в СВО бойца из Адыге-Хабльского района
22:45, 10 ноября 2026
Названо имя убитого военного из Северной Осетии
20:16, 10 ноября 2026
Чиновник в Дагестане отправлен под суд из-за гибели женщины при оползне
15:21, 10 ноября 2026
Стало известно имя убитого в СВО разведчика из Карачаево-Черкесии
06:44, 10 ноября 2026
Военнослужащий из Ростовской области убит в СВО
23:29, 9 ноября 2026
Мобилизованный из Калмыкии убит на Украине
Все события дня
Кровная месть — как обычное убийство? Что предложила профессор из Дагестана
Кровная месть — как обычное убийство? Что предложила профессор из Дагестана
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Показать больше