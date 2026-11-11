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04:04, 11 ноября 2026

Суд в Ростове-на-Дону признал жителя Крыма виновным в госизмене

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К 20 годам колонии приговорил суд в Ростове-на-Дону жителя Крыма Нестора Штормового, признав его виновным в госизмене и сотрудничестве с террористической организации из-за съемки фильма, признанного антироссийским.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Крыма, признав его виновным в участии в деятельности террористической организации и госизмене.

Поводом для возбуждения уголовного дела стала съемка Нестором Штормовым фильма в Севастополе, пишет 10 ноября "Коммерсант".

Суд установил, что Штормовой связался в 2024 году с представителем запрещенного в России и признанного террористической организацией украинского партизанского движения. С августа 2024 года по март 2025 года он разработал сценарий и снимал видео в Севастополе, привлекая к съемкам другого человека

По оценке суда, фильм, снятый Штормовым, должен был сформировать негативное отношение к российским органам власти и вооруженным силам, а также отрицать вхождение Крыма в состав России.

Действия осужденного были квалифицированы по части 2 статьи 205.5 и статье 275 УК РФ. Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок - в колонии строгого режима.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце октября Краснодарский краевой суд признал жительницу Крыма виновной в госизмене и приговорил к 12 годам и шести месяцам лишения свободы.

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Автор: "Кавказский узел"

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