Продлен домашний арест Виталию Кошелеву

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Обвиняемого в вымогательстве волгоградского журналиста Виталия Кошелева суд оставил под домашним арестом до 30 апреля следующего года. Его коллеге Алексею Серовому продлили запрет определенных действия на аналогичный срок.

Как писал "Кавказский узел", в начале апреля апелляционный суд отклонил жалобу защиты волгоградского журналиста Виталия Кошелева, обвиняемого в вымогательстве, на арест и оставил его в СИЗО до 23 мая, его коллега Алексей Серовой находится под домашним арестом. 30 сентября Кошелева отпустили под домашний арест. 30 октября дело Кошелева и Серового было передано в суд.

Центральный районный суд Волгограда продлил меру пресечения Виталию Кошелеву и Алексею Серовому, пишет 9 ноября "Блокнот-Волгоград".

Кошелева, который находится под домашним арестом, и Серовому, к которому применен запрет определенных действий, продлили меру пресечения до 30 апреля 2027 года.

Напомним, что Кошелев и Серовой обвиняются в вымогательстве денег у главврача поликлиники №28 Елены Титовой. По данным следствия, они распространили информацию о том, что у нее имеется частная клиника в Грузии, где она ведет прием пациентов, и потребовали у нее 1,26 миллиона рублей за удаление этих сведений.

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