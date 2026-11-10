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00:55, 10 ноября 2026

Российские военные задержаны в Гюмри после нападения на украинца

Российская военная база в Гюмри. Фото: Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Двое российских военнослужащих с базы, расположенной в армянском городе Гюмри, арестованы по делу об избиении гражданина Украины. 

Задержанным военнослужащим вменяют статью о причинении вреда здоровью группой лиц, они содержатся в армянском пенитенциарном учреждении за пределами базы.

102-я российская военная база, которая дислоцируется в Гюмри с 1995 года на основе межгосударственного договора между Арменией и Россией, является единственной российской военной базой в Закавказье. В ее состав входят два гарнизона, расположенные в районе Гюмри и в окрестностях Еревана. В 2010 году стороны продлили срок действия договора до 2044 года с возможностью автоматического продления на последующие пятилетние периоды. Численность личного состава базы составляет около 5 тысяч человек, указывает подготовленная "Кавказским узлом" справка "102-я российская военная база".

Само нападение произошло около месяца назад. Потерпевший  – гражданин Украины Дмитрий Самуйленко, причины конфликта между ним и российскими военными пока не разглашаются. Следственный комитет Армении расследует уголовное дело, но в нем пока нет конкретных подозреваемых, пишет "Медиазона"*. 

Пострадавший гражданин Украины рассказал полицейским, что был знаком с военнослужащими, которые избили его. Нападение произошло возле дома одного из них ночью 10 октября, Самуйленко били руками и ногами, отмечает Aravot. 

Правозащитник Артур Сакунц 2 ноября рассказал журналистам об инциденте с избиением человека российскими военными в Гюмри. Офис "Хельсинкской гражданской ассамблеи" в Ванадзоре, который возглавляет Сакунц, получил видеозапись избиения. 

На видео люди в масках и камуфляжной форме, предположительно российские военные, избивают и унижают человека, лежащего на полу. Один из них бьет мужчину головой об пол и произносит слова: "Гюмри – наш город, город российских солдат". Правоохранительные органы Армении не комментировали этот случай, а по делу об избиении Самуйленко следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, сообщило одно из армянских медиа

Российская военная база и посольство России в Армении по состоянию на 00.45 мск 10 ноября не прокомментировали информацию о задержании военнослужащих.

В сентябре 2017 года опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Гюмри рассказали об ухудшении отношения к российским военнослужащим после убийства семьи Аветисянов и других инцидентов с участием военных 102-й российской базы. Правозащитники указали на возникшие у жителей сомнения в том, действительно ли база обеспечивает безопасность населения или сама является источником угрозы.

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Автор: "Кавказский узел"

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