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09:58, 6 ноября 2026

Отсутствие взносов названо поводом лишения Армении права голоса в ОДКБ

Люди с флагами Армении. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Совет коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности может принять решение о лишении Армении права голоса в организации, так как страна уже более двух лет не платит взносы.

Как писал "Кавказский узел", Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должна в разумные сроки рассмотреть перспективы участия Армении. В частности, вопрос о лишении Армении права голоса может быть рассмотрен 11 ноября, заявили представители стран-участниц.

Совет коллективной безопасности ОДКБ может принять на следующей неделе решение о лишении Армении права голоса в организации,  заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Армения уже два с лишним года не платит взносов, поэтому вполне может быть рассмотрен вопрос и принято решение о временном приостановлении ее членства - точнее, лишении права голоса до тех пор, пока не будут уплачены взносы. Это абсолютно технический момент, предусмотренный уставом, конкретной статьей его. Так что, возможно, будет такой исход, но это зависит от решения президента", - приводит его слова ТАСС

Панкин напомнил, что РФ председательствует в ОДКБ и несет ответственность за всю повестку дня.

"Будет саммит ОДКБ, ему предшествует тройственная встреча министров иностранных дел, обороны и секретарей Советов безопасности. Вопрос Армении не самый, может быть, главный, но он может быть самым интересным для публики, потому что ОДКБ - это про сотрудничество, совместные задачи и цели", - указал он.

Отвечая на вопрос, будет ли этот вопрос рассматриваться на мероприятиях следующей недели, Панкин отметил: "Наверное, да, он может рассматриваться, но все зависит от того, согласятся его все остальные рассматривать или нет. Думаю, что будет рассматриваться"

Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 11 ноября в Москве, говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал неизбежным выход из ЕАЭС для вступления в Евросоюз. Заявку на членство в ЕС Армения планирует подать в 2027-2028 годах.

Путин неоднократно требовал от Армении определиться с участием в ЕС или ЕАЭС, а также провести референдум по этому вопросу. Референдум о вступлении Армении в ЕС состоится после подачи соответствующей заявки и формирования дорожной карты, сообщил в конце августа премьер-министр Никол Пашинян. В начале сентября, когда Путин снова призвал армянского премьера как можно быстрее определиться в вопросе вступления Армении в ЕС, Пашинян заявил, что подходящий момент для этого пока не наступил.

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Автор: "Кавказский узел"

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