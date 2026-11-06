Краснодарцы сочли запоздалым сообщение об отмене занятий в школах из-за атаки БПЛА

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Власти Краснодара сообщили об угрозе атаки беспилотников и рекомендовали не приводить детей в школы, так как занятий проводиться не будет. Власти должны были разослать сообщение до того, как детей повели в школы, возмутились горожане.

Как писал "Кавказский узел", Краснодарский край регулярно подвергается атакам дронов. В ночь на 5 ноября в результате атаки беспилотников произошел пожар на автостоянке в поселке Ильич, а в станице Старотитаровской повреждена крыша частного дома. По данным властей, раненых нет. 3 августа в результате атаки БПЛА в Архипо-Осиповке погибли семь человек, в том числе три ребенка.

Власти Краснодара объявили об угрозе атаки беспилотников

Жителям Краснодара сегодня рекомендуют оставить детей дома из-за угрозы атаки беспилотников.

О том, что в городе объявлена опасность атаки дронов, сообщалось в Telegram-канале администрации города в 3.22, 7.26 и 7.57 мск, информации об отмене угрозы к 10.58 мск не публиковалось

Вице-мэр Краснодара Анна Леонова рекомендовала горожанам не вести детей в школы и детсады, сообщение об этом появилось в Telegram-канале Муниципального центра управления города в 8.28 мск.

" В связи с сохранением опасности атаки БПЛА рекомендуется оставить детей дома и не отводить в социальные учреждения. Однако если в школу или детский сад приведут ребёнка, его примут и отведут в укрытие в соответствии с алгоритмом. До отмены угрозы атаки БПЛА занятий проводиться не будет", - отметила Леонова.

Пользователи назвали предупреждения запоздавшими

Сообщение об этом набрало 15 комментариев.

"Все уже в школе! Проснулись в администрации ", - возмутился Кубанец.



"Очнулись! Дежурные классы в 7:20 должны находиться уже в школе! Сколько родителей писало с 6 утра вопросы, был полный игнор. Сейчас дети сидят в кабинетах на корточках, в помещениях, в которых полное остекление", - пишет Jane.



"Вести ребенка в школу для "укрытия"? А школы об этом знают? А укрытия какие? Подвал? - поинтересовался Михаил.



"Почему школы не оповестили об этом заранее? У учителей не было информации об отмене занятий. Информацию пишете, когда уже всех детей отправили в школы. У школ в 7 утра не было такой информации, что не отправлять в школы. Проработайте ответственные, эти вопросы, что если до такого-то времени нет отмены, допустим до 7-7.30 утра, то не отправлять детей. Дети же сильно заранее выходят, добираться в школу надо время на дорогу. Есть вообще кому-то дело до детей и их безопасности?" - спросила Евгения.



"Я звонила в 8 в школу, сказали, официальной отмены занятий нет! Теперь ребенок звонит, говорит, что сидят в раздевалке!", - возмутилась Ангелина. "Теперь звонят, забирайте. Нет слов!" - указала она в другом сообщении.

"А в нашей школе не отдают детей" - прокомментировала Наталья.

"Переживаете за безопасность ребенка - оставьте его дома. Зачем для этого ждать чье-то разрешение? - спросил Evgeny Bazhenov.