Трое военных из Дагестана названы убитыми на Украине

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Камалудин Юсупов, Магомед Абакаров и Абубакар Юнусов убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 2203 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 4 ноября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 2200 бойцов из Дагестана.

Глава Цунтинского района передал награду вдове уроженца села Генух Камалудина Юсупова, убитого в военной операции, сообщает в своем телеграм-канале районная администрация.

Камалудин Юсупов был в числе первых местных жителей, решивших отправиться в зону СВО, отмечается в публикации.

Ранее, 23 октября, администрация отчиталась в своем телеграм-канале о передаче наград семьям военнослужащих Магомеда Абакарова и Абубакара Юнусова, убитых в военной операции.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 2203 бойцов из Дагестана.

Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9950 Не менее 4946 бойцов из СКФО и 5008 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО и ЮФО по числу убитых в военной операции, чьи имена официально обнародовали власти. В феврале 2022 года Сергей Меликов, который был тогда главой Дагестана, первым из представителей власти сообщил о том, что на Украине убит российский военный - офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - сказала вдова Василия Штылуна, получившая за убитого мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".