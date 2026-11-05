Директор института экспертиз осужден в Дагестане по делу о взятках

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Суд в Дагестане приговорил к сроку в колонии и крупному штрафу директора частной организации, которого уличили в получении взяток по сговору с сотрудниками Дагтехкадастра.

Бывшему директору ООО “Институт профессиональной оценки, экспертиз и проектирования” вменялись пять эпизодов получения взятки в крупном размере и два эпизода взяточничества в особо крупном размере (части 5 и 6 статьи 290 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Согласно версии обвинения, обвиняемый был участником группы, в которую входили, в частности, сотрудники государственного учреждения – Дагтехкадастра. Он получал от собственников недвижимости деньги “за незаконное снижение кадастровой стоимости земельных участков и объектов недвижимости”, сообщил в своем Telegram-канале Следком Дагестана.

Суд приговорил мужчину к шести годам колонии строгого режима и штрафу в 15 млн рублей. Ведомство не уточнило, на каком этапе находятся дела против сотрудников Дагтехкадастра, которых следствие также причислило к преступной группе.

Признал ли обвиняемый свою вину, в сообщении следствия не указано. Комментариями обвиняемого или его адвоката относительно приговора “Кавказский узел” пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что суд признал начальника отдела "КраснодарАвтодора" Ирину Насонову виновной в систематическом получении взяток от подрядчиков и приговорил ее к восьми годам колонии. Реальное отбывание наказания осужденной отсрочено до достижения ее ребенком 14 лет.