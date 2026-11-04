Абухба стал подозреваемым по новому делу о нападении на иностранку

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Эдгар Абухба, арестованный в Абхазии по делу об убийстве российской туристки Амины Бикбовой, заподозрен в попытке изнасилования гражданки Белоруссии.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября стало известно, что житель Абхазии Эдгар Абухба задержан по подозрению в убийстве 26-летней туристки из Оренбургской области Амины Бикбовой, которая трое суток не выходила на связь с родными. По данным следствия, Абухба признался в убийстве девушки. 29 сентября Гагрский суд арестовал Абухбу.

По версии следствия, 23 сентября около полуночи Эдгар Абухба, находясь в доме по улице Армянской в селе Псахара Гагрского района, в ходе распития спиртных напитков убил Амину Бикбову. В присутствии понятых Абухба рассказал, что находился вдвоем с девушкой в съемном жилье и во время ссоры задушил ее. Утром 24 сентября мужчина одолжил машину у знакомого, погрузил тело Бикбовой и вывез в район Бзыбского ущелья, где планировал утопить, но не справился и оставил тело завернутым в покрывало в кустах, а вещи туристки выбросил. 27 сентября он был задержан, 2 октября подозреваемому было предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства. 7 октября стало известно, что уголовное дело передано из районной прокуратуры в следственное управление Генеральной прокуратуры Абхазии.

В отношении Эдгара Абухбы возбуждено еще одно уголовное дело - о попытке изнасилования гражданки Белоруссии, сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Абхазии.

Дело возбуждено управлением Генпрокуратуры 3 ноября, оно расследуется по части 3 статьи 29 – пункту «б» части 2 статьи 126 УК Абхазии, говорится в публикации, размещенной сегодня на сайте прокуратуры.

"По данным предварительного следствия, 18 сентября 2025 года Абухба Э.Г., находясь на берегу моря напротив гостиницы «Европа», расположенной в городе Гагра, действуя умышленно, с целью совершения изнасилования гражданки Петрище Я.И., угрожал ей убийством, применил физическое насилие, причинив ей телесные повреждения, однако довести свой преступный умысел до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, ввиду того, что Петрище Я.И. стала звать на помощь и, воспользовавшись замешательством Абухба Э.Г., убежала", - приводится в сообщении версия следствия.

Ведомство отметило, что это тот самый Эдгар Абухба, который арестован по делу об убийстве гражданки России Бикбовой. "Уголовные дела [...] будут соединены в одно производство", - говорится в публикации.

Напомним, ранее суд признал, что в июле 2019 года Абухба уже совершил преступление в отношении российской туристки: привел ее в заброшенное здание в Сухуме, где изнасиловал и избил, а затем похитил ее вещи. В 2021 году он был приговорен к девяти годам заключения, а в феврале 2024 года вышел на свободу. После освобождения Абухбы МИД России предупредил о рисках поездок в Абхазию.

Суд по делу об убийстве Амины Бикбовой не будет рассматривать Эдгара Абухбу как рецидивиста, поскольку за предыдущее преступление он был задержан, будучи несовершеннолетним, разъяснил юрист.

В Абхазии регулярно происходят инциденты с участием туристов. Так, 2 августа в Сухуме подверглась нападению приехавшая на отдых жительница Черкесска, которую госпитализировали с сотрясением мозга и другими травмами.

Также известны случаи похищений иностранных граждан в Абхазии. Подробности об этом "Кавказский узел" собрал в справке "Главное о похищениях иностранных граждан в Абхазии".