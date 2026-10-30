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13:54, 30 октября 2026

Политики и жители Абхазии возложили цветы к памятнику жертв политрепрессий

Возложение цветов к памятнику жертв политрепрессий в Абхазии. 30 октября 2026 г. Фото: https://t.me/parliamentabkh/7717?single

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Президент Абхазии, руководители республики и Сухума, и жители возложили цветы к памятнику жертвам репрессий. Всего в годы репрессий убиты около семи тысяч жителей Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", в акции памяти памяти жертв репрессий  в октябре 2025 года, которая прошла в Сухуме,  приняли участие родственники погибших. Некоторые участники мероприятия высказали обеспокоенность состоянием памятника погибшим в ходе Большого террора.

Президент Абхазии Бадра Гунба в День памяти жертв политических репрессий возложил цветы к памятнику репрессированным в Сухуме. В церемонии возложения приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер Народного Собрания Лаша Ашуба, депутаты Парламента и члены Правительства Республики Абхазия, пишет аддминистрация президента.

Заместитель главы Администрации города Сухум Автандил Сурманидзе возложил цветы к Мемориалу жертвам политических репрессий. По его словам, наибольшие потери в годы репрессий понесла абхазская интеллигенция.

«Удар пришелся по тем, кто защищал Абхазию и говорил правду», — приводит его слова "Апсныпресс".

По его словам, даже в годы репрессий люди продолжали открыто выражать свое мнение, несмотря на возможные последствия. 

В Абхазии жертвами репрессий стали около семи тысяч человек

День памяти жертв политических репрессий отмечается в Абхазии ежегодно 30 октября. По данным Ассоциации памяти жертв политических репрессий, в 1930–1940-е годы в республике было репрессировано около семи тысяч человек, указало издание.

Массовые репрессии в Абхазии усилились после смерти председателя ЦИК Абхазской АССР Нестора Лакоба в декабре 1936 года. Его бывших соратников обвинили в участии в подпольной антисоветской организации.

С 30 октября по 3 ноября 1937 года в Сухумском государственном театре проходил открытый судебный процесс, вошедший в историю как «Дело 13-ти лакобовцев». Перед судом предстали 13 государственных, партийных и общественных деятелей Абхазии: Михаил Чалмаз, Михаил Лакоба, Константин Инал-ипа, Давид Джергения, Василий Лакоба, Владимир Ладария, Автандил Энгелов, Самсон Туркия, Павел Сейсян, Михаил Кишмария, Сит Эбжноу, Хухут Чанба и Кирилл Ахуба. Подсудимых обвиняли в подготовке терактов, диверсиях, шпионаже и попытке свержения советской власти. По итогам процесса десять человек приговорили к расстрелу, троих — к длительным срокам заключения.

Репрессии затронули и семью Лакоба. Его жена Сария была арестована в августе 1937 года и умерла 16 мая 1939 года в тюремной больнице Ортачальской тюрьмы в Тбилиси. Их сын Рауф был арестован 31 октября 1937 года. В июле 1941 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила его к расстрелу. Приговор исполнили 28 июля в Москве.

Из 51 члена Абхазского обкома КП Грузии, избранных на XV Абхазской партконференции в мае 1937 года, было репрессировано и расстреляно 39 человек. Из 120 членов ЦИК Абхазии, избранных в 1936 году, было репрессировано 78 человек. С 1937 по 1942 год была уничтожена почти вся научная и творческая интеллигенция Абхазии, пишет "Аиашара".

Просто помните об этом, люди, особенно те, кто выражает ностальгию по временам Сталина", - подчеркивается в публикациию

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне". Решение о том, какие народы подвергнуть репрессиям, зависело напрямую от Сталина, рассказал в 2022 году "Кавказскому узлу" историк и член Ассоциации исследователей российского общества Борис Соколов.

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Автор: "Кавказский узел"

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