Жители абхазского села пожаловались на смрад от мусорного полигона

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Жителям села Алахадзы создаёт проблемы сильный запах от расположенного поблизости мусорного полигона, рассказали сельчане. Горение мусора и загрязнение источников воды несет риски для здоровья людей, подтвердил эколог.

Как писал "Кавказский узел", 27 октября стало известно, что жители села Алахадзы Гагрского района перекрыли дорогу к свалке, чтобы не допустить дальнейшего завоза отходов. На место приехали чиновники и силовики. Сельчане пожаловались на антисанитарию из-за постоянного задымления от возгораний на свалке и на сильный неприятный запах.

Жители Абхазии периодически жалуются на антисанитарию из-за мусорных полигонов. Так, в июне 2024 года жители села Шашикуара пожаловались, что запах от мусорного полигона мешает им, а из-за отсутствия ограждения скот пасется прямо на свалке. Они указали, что власти Абхазии в ответ на обращения уже несколько лет ограничиваются обещаниями убрать полигон.

Жители села Алахадзы рассказали корреспонденту«Кавказского узла» о проблемах от свалки, находящейся рядом с населенным пунктом.

Если ветер в нашу сторону, мы чувствуем отвратительную вонь

Так, жительница села Карина отметила, что по всему селу разносится сильный запах от свалки. «Если ветер в нашу сторону, мы чувствуем отвратительную вонь – это главное неудобство. Кроме того, это просто некрасиво и неэстетично, а ведь недалеко от этого стоят дома и гостиницы для туристов», - сказала она.

Житель села Норик также назвал главной проблемой «плохой запах» от свалки. «Сейчас его нет, но только потому, что идет дождь, погасивший пожар», - сказал он 29 октября.

Еще один житель села, попросивший не публиковать его имя, также отметил, что его беспокоит сильный запах. Сельчанка Марина стала единственной из опрошенных, заявившей, что запах ее "абсолютно не беспокоит".

При этом сельчане в основном затруднились предположить, что нужно сделать, чтобы свалка прекратила мешать жителям Алахадзы.

Так, Марина заявила, что этим вопросом «должны заниматься компетентные люди». По словам Карины, максимум, что она может предложить, - поставить подпись под петицией, "а остальное должны решать профессионалы".

Житель села, говоривший на условиях анонимности, также признал, что не знает, что конкретно нужно сделать со свалкой. В свою очередь Норик скептически заметил, что свалку надо перенести, но власти «обещали убрать – и не убирают».

Свалка бытовых отходов в селе Алахадзы появилась в конце 1950-х годов, она принимает мусор со всей западной части Абхазии, сообщил 15 июля 2026 года Sputnik. Президент Бадра Гунба признал, что ситуация с полигоном, где периодически возникают возгорания, мешает жителям Гагрского района жить комфортно. "Около двух с половиной лет нам понадобится, чтобы не полностью решить эту проблему, но хотя бы найти новое место, где мы могли бы уже на другом уровне, как говорится, обрабатывать те отходы, которые появляются в районе", - привело его слова издание.

Главной проблемой соседства с мусорным полигоном является самовозгорание огромных масс мусора, случающееся довольно часто, прокомментировал сотрудник Института экологии Академии наук Абхазии Тимур Строчан.

«Горение пластика образует ядовитый дым, которым дышат люди. Плюс происходит загрязнение источников. Тем более, что там они карстовые и поэтому загрязнение идет быстрее», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам эколога, при дальнейшей эксплуатации полигона риски загрязнения увеличатся и, кроме того, полигон «выйдет за свои рамки». «Для того, чтобы оценить фактическое загрязнение воды, воздуха и земли, нужно проводить исследования – брать пробы воды, воздуха, земли и анализировать на предмет загрязненности. Причем забор производится как в санитарно-защитной зоне, так и вне ее», - отметил он.

Директор Института экологии Академии наук Роман Дбар заявил в сентябре на совещании в Общественной палате Абхазии, что закрытие полигонов без создания альтернатив не решит проблему и способствует появлению стихийных свалок. Замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба сообщил на том же совещании, что полигон ТБО в селе Алахадзы практически исчерпал свой ресурс – места на нем хватит "максимум на год-два". По словам чиновника, ежедневно туда поступает в среднем более тысячи кубометров отходов, при этом толщина слоя мусора вместе с грунтом уже достигает 15 метров. Для тушения пожаров и контроля ситуации на полигоне пробурили скважину, обустроили водоем и проложили трубы для насосов. Однако даже после засыпки проблемных участков грунтом дым просачивался наружу еще целый год. «Внутри продолжаются процессы горения», – отметил Цишба. По данным участников совещания, площадь полигона составляет около 22 гектаров, общая вместимость – 8,8 млн кубометров, сообщило 11 сентября 2026 года "Абхазия-Информ".

Тимур Строчан поддержал мнение своего руководителя Романа Дбара о том, что закрытие полигона без создания альтернативной площадки может привести к появлению стихийных свалок.

Каждый район должен иметь свой полигон с переработкой пластика

«Да, это так – если просто закрыть полигон, возникнут свалки, которые будет очень дорого убирать. Но проблема с дальнейшими действиями в том, что до сих пор идут дискуссии, как лучше решить это вопрос, причем идеального пути нет. Моя позиция – каждый район должен иметь свой полигон с переработкой пластика, который составляет до 50% всех отходов. Другое дело, что в Абхазии еще не прошли даже сам этап полигонов, а о переработке, как реальности, пока рано говорить. Пока ведутся разговоры о постройке нового полигона, но какое место будет выбрано – неизвестно», - сказал он.

Напомним, проблема со свалками в Абхазии актуальна длительное время. Так, в декабре 2018 года на митинге в Сухуме жители микрорайона Маяк выступили против работы местной свалки, что вынудило власти приступить к модернизации полигона твердых отходов. 2 апреля 2019 года руководителя инициативной группы по закрытию сухумской мусорной свалки задержали, но после протестов граждан отпустили. 4 апреля местные жители перекрыли дорогу мусоровозам на полигон. После этого президент Абхазии на встрече с митингующими пообещал построить новый мусорный полигон.