Состояние дорожной инфраструктуры Сухума дало повод для критики властей

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В темное время суток на улице Ардзинба в Сухуме водители наезжают на глубокий ухаб, что создает угрозу возникновения ДТП, пожаловался в соцсети водитель. Другие сухумцы, комментируя его жалобу, рассказали, что неоднократно повреждали машины, наезжая на ямы. Также они раскритиковали чиновников за отсутствие восстановления асфальта после проведения коммунальных работ.

Сухумцы потребовали отремонтировать поврежденные участки дорог

Один из жителей Сухума снял на видео глубокую яму посреди проезжей части улицы Ардзинба. Съёмка велась в темное время суток. На кадрах видно, как проезжающие автомобили попадают колёсами в выбоину и подпрыгивают от удара о край повреждённого дорожного покрытия.

"Глубокая яма образовалась на дороге на улице Ардзинба в Сухуме. Прошу соответствующие службы обратить внимание на опасный участок и принять меры во избежание аварий", – написал автор обращения, текст которого 27 октября опубликовал Instagram*-паблик dtp_abh.

На 15.20 мск 28 октября это видео в Instagram*-паблике dtp_abh, на который подписано около 23,3 тысячи пользователей, набрало 234 отметки "Нравится" и 27 комментариев.

Другие водители подтвердили, что на улице Ардзинба автомобили попадают в глубокую яму, которую трудно заметить в темноте. "Я сегодня в неё уже залетал", – написал aznaur01.

"Да, я уже отметилась на этой яме. Темно, сразу не видно её", – рассказала ilona_akhba.

Другие участники обсуждения сообщили о повреждениях автомобилей на иных участках городских дорог. "А на Красном мосту диск сегодня согнул перед остановкой", – пожаловался otar88.

Причиной неудовлетворительного состояния дорожного покрытия некоторые комментаторы назвали коммунальные работы, после которых асфальт не восстанавливается. "Ну да, сначала стелить асфальт, а потом рыть", – отметила __kris888.

"Так везде стало: асфальт постелют, потом приедет "Водоканал", какой-то ремонт осуществляют, и никто не постелет новый асфальт на этом месте, и так везде и всюду", – написала r.otyrba.

"Потому что люди, когда себе трубы канализационные или водопроводные проводят, не в курсе, что нужно дорожное покрытие приводить в первоначальный вид. Они просто засыпают и забывают", – указала blab_iza.

Другие пользователи пожаловались на плохое состояние дорог в Сухуме и потребовали отремонтировать повреждённые участки. "Состояние дорог в центре Сухума ужасное!" – заявила in.sta3524.

"Пневмоподвеску там оставил свою. Сделайте уже дороги, пожалуйста, а то я скоро CLS на "УАЗик" поменяю", – написал anri_arlan.

Некоторые комментаторы призвали принять хотя бы временные меры, чтобы автомобили не попадали в яму. "Надо что-то выставить перед этой ямой для объезда", – предложила nataly_agrba.

Жители Абхазии регулярно жалуются на проблемы с инфраструктурой

"Кавказский узел" также писал, что жители Абхазии периодически жалуются на проблемы с дорожной и коммунальной инфраструктурой. Так, 4 октября текущего года жители села Махадыр Гагрского района пожаловались на аварийное состояние моста, соединяющего сёла Махадыр и Кацырх. По словам сельчан, мост, которым дети пользуются по дороге в школу, долгое время остаётся неотремонтированным, и дети неоднократно падали на повреждённом участке.

18 августа жители Сухума потребовали от чиновников привести в порядок ливневую канализацию, из-за неисправности которой после сильных дождей затапливает улицы города. Горожане указали, что автомобили вынуждены передвигаться по затопленным дорогам, а уровень воды в отдельных местах достигает днищ машин.

20 июля жители Гудауты рассказали про многолетнюю проблему с подтоплением центральной трассы города. По их словам, во время дождей проезжая часть покрывается водой и грязью, из-за чего водители не видят ям. Они потребовали от коммунальных служб очистить ливневую канализацию и восстановить водоотведение.

Проблемы с коммунальной инфраструктурой затрагивают и другие населённые пункты Абхазии. В июне текущего года жители села Науш Гульрипшского района сообщили, что на протяжении восьми лет остаются без централизованного водоснабжения. По словам сельчан, неоднократные обращения в профильные службы не помогли решить проблему.