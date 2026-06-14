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11:50, 14 июня 2026

Сельчане в Абхазии восемь лет добиваются решения проблемы с водоснабжением

Скриншот публикации https://www.instagram.com/p/DZiJpBNEeMC/?img_index=1 (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В селе Науш Гулрыпшского района восемь лет отсутствует водоснабжение, а обращения к властям не дают результатов, пожаловались сельчане. Жители Абхазии, комментируя в соцсети их обращение, призвали чиновников решить проблему с подачей воды в дома сельчан.

Как информировал "Кавказский узел", жители Абхазии периодически жалуются на проблему с подачей воды. В частности, еще в марте 2024 года жители Гагры пожаловались, что на протяжении нескольких лет им постоянно отключают воду и не подвозят ее автоцистернами. Горожане потребовали реакции чиновников на проблему.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

Жалобу жителей села Науш Гулрыпшского района на длительное отсутствие воды 13 июня опубликовал Instagram*-паблик chp_abh.

"Несколько семей, в том числе с детьми, почти восемь лет остаются без централизованного водоснабжения. Как утверждается в обращении, в домах отсутствует подача воды и не проведены необходимые коммуникации", – сказано в публикации.

Жители сообщили, что для бытовых нужд вынуждены самостоятельно доставлять воду и греть её на печке. По их словам, ранее они неоднократно обращались в профильные службы, сотрудники которых выезжали на место и проводили осмотр, однако вопрос так и остаётся нерешённым.

"Жители просят ответственные органы обратить внимание на ситуацию и принять необходимые меры", – сказано в посте.

Эта запись в Instagram*-паблике chp_abh, на который подписаны около 93,9 тысячи пользователей, по состоянию на 11.50 мск 14 июня набрала 108 отметок "Нравится" и 14 комментариев.

Скриншот комментария на странице https://www.instagram.com/p/DZiJpBNEeMC/?img_index=1 (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)"Куда смотрит администрация этого района, как можно жить без воды? Тем более когда есть маленькие дети. Какой ужас", – отметила rabadanova._patimat.

"Ужас какой-то, восемь лет без воды жить! Как там людям с детьми быть? Пусть власти уже наконец-то помогут селу", – написал пользователь alia__878.

"Это кошмар! Оказывается, в сёлах у нас ещё те условия. Не молчите, люди, стучите во все двери", – призвала lia_dziba.

"Мы тоже без воды уже как 30 лет. Привозим. У нас двое детей – две дочери, одна инвалид. Живём в селе Дранда", – написала viktoriia_matiashova.

На 11.50 мск 14 июня на страницах администрации Гулрыпшского района в Instagram* и Facebook* нет комментариев относительно жалобы жителей села Науш на длительную проблему с водоснабжением.

"Кавказский узел" также писал, что помимо проблемы с подачей воды в Абхазии длительное время остается проблема с электроснабжением. В январе стало известно, что представители руководства Абхазии убедили российские власти продлить срок гуманитарных поставок электроэнергии.

В феврале 2023 года компания "Черноморэнерго" вводила график отключений электричества. Ограничения тогда были объяснены тем, что переток из России не покрывает расходы электроэнергии.

Жители Абхазии рассказали, что на фоне проблем с энергоснабжением самой уязвимой частью населения оказались старики и дети. В домах и квартирах холодно, многие из тех, у кого есть печи, не могли купить дрова из-за приостановки социальных выплат. 9 декабря 2024 года жители Абхазии пожаловались в соцсети, что из-за экономии властями электричества у них возникли проблемы с отоплением домов.

Руководство "Черноморэнерго" еще в 2020 году заявляло, что проблемы в энергетике Абхазии связаны с массовой установкой оборудования для майнинга, однако данные компании не позволяют однозначно судить об этом, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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