Вид на Гагру. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=mA1CwMuq_28

09 марта 2024, 10:19

Жители Гагры призвали власти решить проблему с водоснабжением

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Гагре на протяжении нескольких лет жителям постоянно отключают воду и не подвозят ее автоцистернами, пожаловались горожане. Они потребовали реакции чиновников на проблему.

По словам жительницы Гагры Натальи, в городе регулярно возникают проблемы с водоснабжением в течение, как минимум, последних шести лет.

"В Гагре я живу шесть лет, и это вполне обычное явление, что воды нет целыми днями. Причем об этом нигде не пишут, не предупреждают, только если сам нечаянно не узнаешь от кого-либо. А проблему эту не могут решить уже много лет. Нам говорят, что отключения связаны с прорывами труб, поломками", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Местные жители вынуждены запасаться водой впрок, случаи отравлений при этом, из-за того, что они употребляют воду не из водопровода, происходят редко, добавила Наталья.

Во время отсутствия водоснабжения жители Гагры лишены подвоза воды, рассказала еще одна местная жительница Ирина. "Воду никто и никогда лично к нашему дому не подвозил. Я решаю эту проблему сама, езжу к своей знакомой в частный дом на Бзыби и набираю по 20 бутылей", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Из-за регулярной проблемы с водоснабжением в Гагре около большинства домов можно увидеть емкости, в которые жители набирают воду. "Весь красивый город заставлен баками синими накопительными. Это лишние затраты для жителей и оборудование, и оплата работ по установке", – отметила Ирина.

Некоторые из горожан заявили, что что не испытывают проблем с водоснабжением. "У меня всегда есть вода, ни разу с ведром куда-то не ходила за водой", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Алена Рипик.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием администрации Гагры и руководства местного "Водоканала" относительно ситуации с водоснабжением.

На проблему с подачей воды жители Гагры жалуются также в интернете. В частности, 29 февраля в Ibstagram*-паблике chp_abkhazia_official, на который подписаны около 66,4 тысячи пользователей, было размещено сообщение о регулярных отключениях водоснабжения в городе.

Этот пост на 10.10 мск 9 марта набрал 158 отметок "нравится" и 53 комментария. "В средневековье живем. То воды нет, то света", – написала tereza____tera.

"В городе воду давали на пару часов в сутки, теперь по вечерам тоже перестали давать. Вместо того, чтобы наладить постоянную подачу воды, за которую мы между прочим платим. Вместо 24 часов в сутки мы получаем два часа", – возмутилась maria_dart96.

"Это невозможно. Постоянные поломки, неделями нет воды. Почему никто не комментирует?" – задался вопросом пользователь sweet_dream_818.

"Поддерживаю всех недовольных. Это не нормально! С виду в благоустроенном городе нет воды. Это самое необходимое – вода и свет. Людям приходится выживать, детей нет возможности искупать. Как стирать, как посуду помыть?" – написал пользователь vechernie_platja.

На 10.10 мск 9 марта на сайте администрации Гагры нет комментариев относительно жалоб местных жителей на проблему с водоснабжением.

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Примечание:

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Автор: Александр Степанов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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