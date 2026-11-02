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18:58, 2 ноября 2026

Пользователи Facebook* поспорили об извинениях Мхитаряна перед жителями Абхазии

Христофор Мхитарян записывает на камеру публичные извинения перед жителями Абхазии. Кадр из видео в телеграм-канале "Новости | ЧП Абхазия"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Многие авторы комментариев в соцсети сочли неуместными извинения редактора энциклопедии "Армяне Причерноморья" Христофора Мхитаряна перед жителями Абхазии за скандальную статью. Другие пользователи заступились за Мхитаряна.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября было опубликовано видео, в котором редактор вышедшего в 2020 году первого тома энциклопедии "Армяне Причерноморья" Христофор Мхитарян извинился перед жителями Абхазии за появление в издании сведений, которые назвал "псевдонаучными и задевшими национальные чувства абхазов".

Возмущение жителей Абхазии вызвала статья "Абаза", в которой приводилось неприличное толкование названия абхазов и абазин. В частности, ветеранская организация "Аруаа" расценила публикацию как провокацию. Автором спорной статьи является кандидат исторических наук Игорь Кузнецов, уточнил Мхитарян. По его словам, сразу после выхода тираж вернули в типографию, а статью "Абаза" исправили. Статья задумывалась как часть серии публикаций об этнических стереотипах и национальных прозвищах, пояснил ее автор Игорь Кузнецов в открытом письме.

Пользователи Facebook* к 18.50 мск 2 ноября оставили под двумя публикациями "Кавказского узла" о скандале с энциклопедией соответственно 227 и 530 комментариев.

Авторы большинства комментариев, позиционирующие себя как абхазы, армяне и грузины, использовали публикацию как повод для взаимных претензий, в том числе с употреблением нецензурной лексики и уничижительных сравнений с животными.

Другие пользователи поспорили об уместности извинений Христофора Мхитаряна. "Уже выпустили джинна из бутылки, поздно извиняться", - написал, в частности, Eles Rim. "Eles Rim, каждый народ имеет кличку", - ответил на это Белый Башлык.

"Ну да.. Кузнецов виноват, конечно", - прокомментировал заявление Мхитаряна Мамед Гасанов. "Мамед Гасанов, а тебе какое дело, тебя туда не звали", - отреагировал Armen Makaryan.

"Поздно [извиняться], что напишешь пером, не вырубишь топором", - заметил Николай Галицын. "Грош цена таким извинениям", - высказал мнение Faraj Gasimov.

"Хитрый [редактор] когда написал книгу, ты не знал, о чем пишешь? Типа я ни при чём, моя хата с краю. Как только абхазы очнулись, сразу [дистанцировался от опубликованного]", - написал Рафаэль Мурадов.

Словом «абаза» в Турции называют абхазов и абазин, множество которых в результате Кавказской войны во второй половине ХIХ века были переселены на территорию Османской империи. В заметке, вызвавшей резонанс, авторы энциклопедии отметили, что амшенские армяне, переселившиеся из Турции на черноморское побережье Кавказа, употребляли слово «абаза» в качестве эвфемизма для слова «мастурбирующие», сообщило 30 октября JAMnews.

Если раньше почти никто не знал этого, теперь не знающие восполнили пробел

"Если раньше почти никто не знал этого [значения слова], теперь не знающие восполнили пробел", - обратила внимание Sofia Avanesova. "Ну теперь можно и извиниться. Все узнали про черноморских [уничижительное слово]", - заметил и Kono Mara.

"На таком месте сидишь и не знаешь, что это вызовет скандал? И вообще вы уму-разуму когда наберетесь? Абаза с турецкого языка переводится пошло, в армянском языке слово абаза никак не переводится", - заочно обратилась к Мхитаряну Лилит Амбарцумян.

"Он сожалеет и приносит извинения. А когда редактировал, не догадывался, что книга оскорбляет людей", - написал Aza Gelashvili. "А ты редактировал когда-нибудь или что-нибудь? Вот когда отредактируешь что-нибудь, тогда войдёшь в его положение и, может, извинишься перед ним", - ответил на это Гор Ян.

"Странное явление. Человек несколько лет писал книгу. Опубликовал ее. Шофера и маникюрщицы выразили протест. Тут он понял, что все эти годы он ошибался. Безоговорочно признал свою вину и извинился. Ничего не кажется странным?" - поинтересовался Fuad Bagirov.

"Извинения, например, если в метро поезд резко тормозит и вы случайно толкаете другого человека. Случайно. А когда это редактирование и четкая книга всех времен и народов под правом называться "Энциклопедия", сделанная не случайно, этим занималось много людеи от начала идеи до издания в свет. Извините. По такой схеме можно все что угодно себе умышленно позволять и потом, если что, всего лишь извиниться", - высказался Ika Lort.

Историк напомнил о распространенности национальных прозвищ

Открытое письмо Игоря Кузнецова опубликовал 22 октября сайт Russia-Armenia.info. В нем автор скандальной статьи обратился к "абхазским и армянским друзьям".

Он подчеркнул, что не имел "ни малейшего намерения кого-то обидеть, а тем более целый народ". "Энциклопедия задумывалась, как всеобъемлющее описание истории и настоящего, всего, что так или иначе связано с армянами, живущими по берегам Черного моря. В мои первоначальные планы входила также подготовка нескольких небольших заметок о так называемых этнических стереотипах, проще говоря, о национальных прозвищах, не всегда безобидных, но к сожалению, они существуют, такова реальность. Кроме статьи «Абаза» я планировал написать еще статьи «Хачик», «Сох», «Джингона» (Цыгане) и «Лаз», где бы объяснялось, откуда все это взялось: русские называют армян «хачиками», что означает «крест», армяне русских – «сох», т.е. «луковицами», лазов считают «тугодумами» и проч. Конкретно слово «абаза» (или «абазан») в том значении, которое всех возмутило, конечно же, жаргонном, переносном значении, увы, широко употреблялось в Турции и упоминается во многих полных словарях турецкого языка", - написал историк.

Подчеркиваю, ошибка была исправлена

Он отметил, что в том же первом томе помещена статья «Абхазия», в которой "никакой крамолы никто не обнаружил".

"В случае же с моей статьей «Абаза» я полагался на материалы собственных бесед с информантами в Абхазии и Краснодарском крае, в том числе с теми, кто неоднократно бывал в Турции. По понятным причинам я не могу сообщить их имена. [...] Признаю ошибочным публикацию в Энциклопедии статьи «Абаза». И подчеркиваю, ошибка была исправлена. В ответ на критику тираж был переделан, и злополучная статья была заменена. Осталось всего лишь с десяток экземпляров, где все по-старому. Они были розданы еще во время презентации книги, поэтому внести в них исправления затруднительно", - написал Игорь Кузнецов.

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Автор: "Кавказский узел"

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