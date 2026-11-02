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16:26, 2 ноября 2026

Боец из Котово убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Матвей Тихонов убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1877 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 31 октября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1876 бойцов из Волгоградской области.

В Котово 1 ноября прошли похороны Матвея Тихонова, убитого в военной операции на Украине, сообщает волгоградское издание "Городские вести", учредитель которого - муниципальное учреждение "ИАВ". Подробности биографии убитого в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1877 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Котово стало известно 15 октября. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Владислав Терешкин.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Сотрудники администрации Санкт-Петербурга и военкомата сами у меня узнавали, найдено ли тело моего сына. В январе 2023 года я им сказала в ответ на очередной звонок, что тело найдено и я еду за ним", - рассказала, в частности, мать одного из убитых.

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Автор: "Кавказский узел"

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