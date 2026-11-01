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20:00, 1 ноября 2026

Волгоградские активисты объяснили перенос возложения цветов к памятнику жертвам репрессий

Цветы у монумента жертвам репрессий. Фото от 1 ноября предоставлено "Кавказскому узлу" Владимиром Тельпуком.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

1 ноября в Волгограде продолжилась акция памяти о жертвах политических репрессий. Активисты, которые возлагали гвоздики к  монументу "Уходящие в небо", пояснили, что пришли после дня памяти жертв репрессий из соображений безопасности.

"Кавказский узел" сообщал, что 29 октября Международная акция «Возвращение имен» в Волгоградской области прошла в онлайн режиме из соображений безопасности - ряд активистов, ранее принимавших участие в чтении имен репрессированных, находятся под уголовным преследованием.

Активист Владимир Тельпук сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что он возложил цветы к подножью памятника «Уходящие в небо» в полдень 1 ноября. Свое решение он объяснил мерами безопасности.

«Сегодня полиция никого не задерживала, в отличие от прошлых акций. Ранее меня задерживали за возложение цветов к памятнику политических репрессий», - сказал Владимир.

 По словам активиста, у памятника уже лежали букеты гвоздик. Но он никого у монумента не застал – ни активистов, ни полицейских. Тельпук не знает, зачитывались ли публично имена репрессированных 1 ноября.

 «После распада СССР дата памяти жертв политических репрессии появилась в нашей стране. К сожалению, сейчас в России идёт возврат к этим незаконным репрессиям и некоторые мои товарищи были осуждены по надуманным обвинениям», - заявил Владимир Тельпук.

Историк Андрей Кудинов также решил возложить цветы к памятнику 1 ноября. Он, как и Тельпук, сделал это «в целях безопасности».

«Я рано утром сегодня пришел к памятнику «Уходящие в небо». Цветы у подножия уже лежали. Похоже, со вчерашнего дня они там лежат. Я просто возложил цветы и ушел. Имена репрессированных родственников мы зачитали у нас на поминках дома три дня назад», - заметил историк.

Кудинов пояснил, что ранее он не хотел посещать памятник, чтобы не провоцировать полицию. Но, не заметив на верхней террасе Центральной набережной полицейских сегодня утром, он сходил в цветочный магазин и приобрел гвоздики.  

 «Не знаю, проводила ли администрация области и города памятные мероприятия 30 октября. Об этом ничего неизвестно – ни на сайте администраций, ни в СМИ ничего об этом не говорилось. Но и слежки я не заметил. В прошлом году тут дежурила полиция», - сообщил  Кудинов.

Группа студентов Социально-педагогического университета утром 1 ноября приняла участие в возложении цветов к памятнику «Уходящие в небо»

 «Мы не собираемся спорить с властями по поводу правомочности таких возложений. Раньше это было законно и поощрялось. Сейчас, может быть – осуждается. Поэтому решили сегодня цветы принести, а не 30 октября. Мы не лезем в политику… У каждого из нас кто-нибудь из дальних родственников пострадал в сталинские времена – кого раскулачили – в Сибирь отправили, кого за анекдоты про Сталина осудили. Разные судьбы. Трагичные судьбы. Мы помним их, мы поминаем их», - сказал молодой человек на условиях анонимности.

Студент сказал, что 1 ноября у памятника «Уходящие в небо» он не видел ни полицейских, ни «людей в штатском». Он также заметил, что в университете, где участники акции обучаются, не было памятных мероприятий, посвященных теме сталинских репрессий, а на конференциях, которые проходили в вузе в последние дни "ни слова не было сказано про политические репрессии и их жертв".

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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