Волгоградские активисты объяснили перенос возложения цветов к памятнику жертвам репрессий

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1 ноября в Волгограде продолжилась акция памяти о жертвах политических репрессий. Активисты, которые возлагали гвоздики к монументу "Уходящие в небо", пояснили, что пришли после дня памяти жертв репрессий из соображений безопасности.

"Кавказский узел" сообщал, что 29 октября Международная акция «Возвращение имен» в Волгоградской области прошла в онлайн режиме из соображений безопасности - ряд активистов, ранее принимавших участие в чтении имен репрессированных, находятся под уголовным преследованием.

Активист Владимир Тельпук сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что он возложил цветы к подножью памятника «Уходящие в небо» в полдень 1 ноября. Свое решение он объяснил мерами безопасности.

«Сегодня полиция никого не задерживала, в отличие от прошлых акций. Ранее меня задерживали за возложение цветов к памятнику политических репрессий», - сказал Владимир.

По словам активиста, у памятника уже лежали букеты гвоздик. Но он никого у монумента не застал – ни активистов, ни полицейских. Тельпук не знает, зачитывались ли публично имена репрессированных 1 ноября.

«После распада СССР дата памяти жертв политических репрессии появилась в нашей стране. К сожалению, сейчас в России идёт возврат к этим незаконным репрессиям и некоторые мои товарищи были осуждены по надуманным обвинениям», - заявил Владимир Тельпук.

Историк Андрей Кудинов также решил возложить цветы к памятнику 1 ноября. Он, как и Тельпук, сделал это «в целях безопасности».

«Я рано утром сегодня пришел к памятнику «Уходящие в небо». Цветы у подножия уже лежали. Похоже, со вчерашнего дня они там лежат. Я просто возложил цветы и ушел. Имена репрессированных родственников мы зачитали у нас на поминках дома три дня назад», - заметил историк.

Кудинов пояснил, что ранее он не хотел посещать памятник, чтобы не провоцировать полицию. Но, не заметив на верхней террасе Центральной набережной полицейских сегодня утром, он сходил в цветочный магазин и приобрел гвоздики.

«Не знаю, проводила ли администрация области и города памятные мероприятия 30 октября. Об этом ничего неизвестно – ни на сайте администраций, ни в СМИ ничего об этом не говорилось. Но и слежки я не заметил. В прошлом году тут дежурила полиция», - сообщил Кудинов.

Группа студентов Социально-педагогического университета утром 1 ноября приняла участие в возложении цветов к памятнику «Уходящие в небо»

«Мы не собираемся спорить с властями по поводу правомочности таких возложений. Раньше это было законно и поощрялось. Сейчас, может быть – осуждается. Поэтому решили сегодня цветы принести, а не 30 октября. Мы не лезем в политику… У каждого из нас кто-нибудь из дальних родственников пострадал в сталинские времена – кого раскулачили – в Сибирь отправили, кого за анекдоты про Сталина осудили. Разные судьбы. Трагичные судьбы. Мы помним их, мы поминаем их», - сказал молодой человек на условиях анонимности.

Студент сказал, что 1 ноября у памятника «Уходящие в небо» он не видел ни полицейских, ни «людей в штатском». Он также заметил, что в университете, где участники акции обучаются, не было памятных мероприятий, посвященных теме сталинских репрессий, а на конференциях, которые проходили в вузе в последние дни "ни слова не было сказано про политические репрессии и их жертв".

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне". Решение о том, какие народы подвергнуть репрессиям, зависело напрямую от Сталина, рассказал в 2022 году "Кавказскому узлу" историк и член Ассоциации исследователей российского общества Борис Соколов.