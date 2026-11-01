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03:56, 1 ноября 2026

Трое подростков госпитализированы с ножевыми ранениями в Ереване

Мужчина с ножом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате инцидента в Ереване в крайне тяжелом состоянии с ножевыми ранениями в больницу попали трое 15-летних подростков.

В медицинский центр "Сурб Аствацамайр" вечером 31 октября были доставлены в крайне тяжелом состоянии трое подростков, всем им по 15 лет.

Один из них доставлен с колото-резаными ранами бедра и левого запястья, второй - с колото-резаными ранами грудной клетки и ноги, третий - с колото-резаной раной в области поясницы, пишут "Новости-Армения".

Врачам удалось спасти раненых. Полиция выяснила, что все трое получили ранения во время инцидента, произошедшего на улице Себастия в районе рынка "Малатия". Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале в ереванском районе Ачапняк произошла перестрелка, госпитализированы шесть человек. Следователи отчитались об уголовном преследовании 12 участников инцидента.

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Автор: "Кавказский узел"

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