Пять жертв перестрелки остаются в ереванской больнице

Из больницы выписан один из шести пациентов, госпитализированных с места перестрелки в ереванском районе Ачапняк. Следователи отчитались об уголовном преследовании 12 участников инцидента.

Как писал "Кавказский узел", перестрелка между двумя группами людей произошла 18 февраля во дворе между многоквартирными домами на улице Абеляна в ереванском районе Ачапняк. Были госпитализированы с ранениями семь человек, один из них, 45-летний ереванец Арсен Варданян, умер от полученных ранений.

Пять из шести пострадавших - жители Еревана в возрасте от 18 до 42 лет, еще один - 31-летний житель Ширакской области. Полицейские изъяли с места происшествия несколько автоматных и пистолетных гильз и нож со следами крови. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

В больнице остаются пять пострадавших в результате стрельбы, сообщил заместитель директора по хирургии медцентра «Арения» Ашот Кургинян.

Он пояснил, что несколько дней назад был выписан один пострадавший. «Пятеро продолжают лечение. Они проходят реабилитацию после операции, проблем со здоровьем, вызывающих беспокойство, нет», - приводит сегодня его слова News.am.

Подозреваемыми по уголовному делу числятся 12 участников инцидента со стрельбой, сообщил 21 февраля Следственный комитет Армении.

По данным ведомства, один из них подозревается в убийстве, семи эпизодах покушения на убийство, хулиганстве и незаконном применении оружия.

Кроме того, установлены ещё 11 участников инцидента. В рамках расследования обыски были проведены по более чем 40 адресам в Ереване, в ходе которых изъяты "предметы, имеющие значение для следствия", процитировало сообщение ведомства "Новости-Армения".