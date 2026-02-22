Братья из Калмыкии объявлены убитыми в военной операции

Родион и Наран Эрднеевы из Юстинского района убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 216 бойцов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 17 февраля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 214 бойцов из Калмыкии. В тот день администрация Юстинского района сообщила о смерти Олега Гаряева.

Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8700 Не менее 4271 бойца из СКФО и 4431 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В военной операции убиты братья Родион и Наран Эрднеевы, глава Юстинского района передал награды их родителям, сообщила 21 февраля в своем телеграм-канале районная администрация. Подробности биографии и гибели братьев в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 216 бойцов из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.