Воздушная атака зафиксирована в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Каменске-Шахтинском и пяти районах Ростовской области уничтожены беспилотники и ракеты. По предварительным данным властей, раненых нет.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 18 февраля были уничтожены БПЛА в Миллеровском и Шолоховском районах, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Минобороны отчиталось, что военные сбили два беспилотника в Ростовской области.

Минувшей ночью и утром беспилотники и ракеты уничтожены в Каменске-Шахтинском и пяти районах Ростовской области - Каменском, Кашарском, Шолоховском, Боковском и Чертковском, сообщил в 06.49 мск в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

"Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - добавил он.

Напомним, в Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

В других регионах ЮФО и СКФО также запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.

В Ростове-на-Дону 14 января в результате воздушной атаки произошли пожары в домах и на промышленном объекте. Один человек погиб и четверо, в том числе четырехлетний ребенок, были госпитализированы с ранениями. Военные в тот день отчитались о 25 беспилотниках, сбитых в регионе.

13 января в Таганроге в результате атаки погибла женщина. Также были повреждены восемь жилых домов, два промышленных объекта и шесть автомобилей. Власти пообещали помощь всем пострадавшим.