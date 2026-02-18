×

Кавказский узел

RU
Лента новостей
08:03, 18 февраля 2026

Атака дронов зафиксирована в двух районах Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные сбили беспилотники в Миллеровском и Шолоховском районах. По данным губернатора, раненых нет.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 17 февраля были уничтожены БПЛА в Азовском районе и в акватории Таганрогского залива Азовского моря. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Минобороны отчиталось, что военные сбили 29 беспилотников над Азовским морем.

Вечером 17 февраля и минувшей ночью были уничтожены БПЛА в Миллеровском и Шолоховском районах, сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

"Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", - написал он.

С 20.00 мск до 23.00 мск 17 февраля были обезврежены 14 украинских беспилотников, в том числе два в Ростовской области, сообщило ранее в своем телеграм-канале Минобороны.

Напомним, в Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

В других регионах ЮФО и СКФО также запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.

В Ростове-на-Дону 14 января в результате воздушной атаки произошли пожары в домах и на промышленном объекте. Один человек погиб и четверо, в том числе четырехлетний ребенок, были госпитализированы с ранениями. Военные в тот день отчитались о 25 беспилотниках, сбитых в регионе.

13 января в Таганроге в результате атаки погибла женщина. Также были повреждены восемь жилых домов, два промышленных объекта и шесть автомобилей. Власти пообещали помощь всем пострадавшим.

Автор: "Кавказский узел"

