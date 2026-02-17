Жительница Дагестана осуждена по делу об оправдании терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону признал уроженку Докузпаринского района Дагестана виновной в оправдании терроризма. Женщина приговорена к штрафу и запрету на администрирование интернет-страниц.

Поводом для уголовного преследования Айши Наврузбековой из села Микрах в Докузпаринском районе Дагестана стала публикация в ее Telegram-канале.

О вступившем в силу приговоре жительнице Дагестана стало известно сегодня, хотя дело было рассмотрено еще в ноябре 2025 года. Согласно версии обвинения, в 2022 году Наврузбекова разместила в своем канале “аудиозапись с лекцией одного из проповедников международной террористической организации”, запрещенной в России.

“В лекции содержались призывы к насилию и вооруженной борьбе, а также оправдание террористической деятельности”, - цитирует сегодня сообщение управления ФСБ по Дагестану РИА “Дагестан”.

Женщина согласилась с обвинением и выразила раскаяние в содеянном. Южный окружной военный суд признал ее виновной в оправдании терроризма 1 , но ограничился наказанием, не связанным с лишением свободы. Наврузбековой назначен штраф в 360 тысяч рублей с двухлетним запретом на деятельность по администрированию интернет-сайтов, отмечает ТАСС-Кавказ.

Дело Айши Наврузбековой поступило на рассмотрение военного суда в Ростове-на-Дону 1 октября 2025 года и было рассмотрено за четыре заседания, приговор ей огласили уже 28 ноября, следует из картотеки. Данных об обжаловании приговора в карточке дела нет.

Айша Наврузбекова родилась в селе Микрах 22 февраля 2000 года, указано в записи реестра террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Согласно сообщению Telegram-бота, отслеживающего обновления перечня, ее имя было добавлено в список в день поступления дела в суд, 1 октября 2025 года.

