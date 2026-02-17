Уроженец Чечни депортирован из Армении после угроз убийством дочери

Из Армении депортирован выходец из Чечни, задержанный после того, как его дочь заявила в полицию об угрозах убийством. Мужчине также запрещен въезд в Армению.

Как писал "Кавказский узел", беглянки с Северного Кавказа оказываются на чужбине в уязвимом положении из-за сильной ностальгии, что заставляет их искать контакты с выходцами из регионов СКФО и создает опасность раскрыть убежище, указали правозащитники в ноябре 2025 года.

Проблема семейного насилия в Дагестане, Ингушетии и Чечне охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет, указали правозащитники команды Ad Rem в своем докладе. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров. В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

Армения депортировала гражданина России чеченского происхождения, который был задержан полицией около недели назад за угрозы убийством в адрес дочери, сообщил изданию CivilNet глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц.

Правозащитник добавил, что депортированному также запрещен въезд в Армению. Сакунц назвал это результатом совместной работы правозащитников и силовиков. Он добавил, что в отношении девушки какое-то время будут применяться меры безопасности, пишет издание.

10 февраля МВД Армении сообщило на своем сайте, что вечером 7 февраля в полицию позвонила иностранная гражданка и сообщила, что отец её подруги приехал из-за границы, угрожал убить свою дочь и теперь похитил её.

"Местонахождение подруги звонившей было быстро установлено. [...] Полицейские отправились в торговый центр, где встретили молодую женщину. Она подтвердила, что отец угрожал ей убийством. В результате оперативно-следственных действий было установлено, что 48-летний мужчина в этот момент находился в одном из кафе в Ереване", - говорится в публикации.

Мужчина, прибывший из-за границы, был обнаружен в кафе и задержан. "Учитывая аналогичный трагический случай, когда полиция не была проинформирована о преследовании, благодаря быстрой реакции и оперативному реагированию, участковым удалось предотвратить последствия", - отмечается в сообщении.

Напомним, 19 октября 2025 года 23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова была найдена мертвой в съемной квартире в Ереване. Баймурадова сообщала правозащитникам, что бежала "от побоев". По словам девушки, ей пришлось покинуть дом из-за насилия со стороны мужа, а в дом родителей она не могла вернуться, потому что боялась столкнуться с насилием со стороны отца. После отъезда из России она приехала в Армению.

Около дома, где нашли тело Баймурадовой, были замечены Карина Иминова, с которой Айшат встречалась перед смертью, и 30-летний уроженец Чечни Саид-Хамзат Байсаров. По данным правозащитников, Карина Иминова лгала знакомым о своем прошлом и целенаправленно знакомилась с уехавшими из Чечни людьми, при этом сама она не является уроженкой Чечни, но бывала в этой республике. Иминова и Байсаров выехали из Армении в Россию сразу после убийства Баймурадовой.

В феврале Следственный комитет Армении впервые официально назвал имена подозреваемых в убийстве Айшат Баймурадовой. Ведомство подтвердило, что речь идет об уже названных правозащитниками Карине Иминовой и Саид-Хамзате Байсарове. Запрос о них направлен в Интерпол, Россия запрос о помощи следствию проигнорировала.

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев в конце октября 2025 года заявил, что у Айшат Баймурадовой был конфликт с правозащитниками, авторы комментариев назвали его версию абсурдной. Власти Чечни использовали убийство Баймурадовой для запугивания потенциальных беглянок из Чечни, а Солтаев стал лицом этой кампании, указали правозащитники.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Такие убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".