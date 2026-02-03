×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:26, 3 февраля 2026

Следком Армении официально подтвердил данные подозреваемых в убийстве Баймурадовой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представители СК Армении впервые официально назвали имена подозреваемых в убийстве уроженки Чечни Айшат Баймурадовой, подтвердив данные правозащитников. Запрос о них направлен в Интерпол, Россия запрос о помощи следствию проигнорировала. 

Как писал "Кавказский узел", 23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова 19 октября была найдена мертвой в съемной квартире в Ереване. Она сбежала в Армению от домашнего насилия, но при этом публично критиковала кадыровскую власть. Окончательных результатов экспертизы тела  Баймурадовой правозащитники не получили. В Россию был направлен запрос по поводу ее захоронения, но желающих забрать тело Баймурадовой на родину за три месяца не нашлось. Спикер парламента Армении Ален Симонян выразил готовность помочь правозащитникам с урегулированием юридических формальностей в организации похорон Баймурадовой. 

Около дома, где нашли тело Баймурадовой, были замечены Карина Иминова, которая вызвала Айшат на встречу, и 30-летний уроженец Чечни Саид-Хамзат Байсаров. Баймурадова, найденная мертвой в Ереване, умирала долго и мучительно, а убийцы дожидались, пока она умрет, рассказал 8 декабря директор "Кризисной группы СК SOS"* Давид Истеев. 

Следственный комитет Армении впервые обнародовал официальные данные о расследовании убийства Айшат Баймурадовой, назвав имена двоих подозреваемых в преступлении. Ведомство подтвердило, что речь идет об уже названных правозащитниками Карине Иминовой и Саид-Хамзате Байсарове, следует из ответа ведомства на запрос "Би-Би-Си". 

Иминова и Байсаров - граждане России, но официальные власти РФ не ответили на запрос о помощи в расследовании, который им направила армянская сторона.

Следователи считают, что Иминова и Байсаров действовали по указанию третьего человека, чьи данные пока не установлены. 1 декабря они направили запрос о них в Интерпол. Речь идет о так называемой диффузии - этот запрос менее формальный, чем "красное уведомление", отмечает "Русская служба Би-Би-Си". 

В материалах дела также названа предполагаемая причина смерти Айшат - механическое удушение, однако там присутствует оговорка, что однозначно установить причину смерти было невозможно. Судмедэксперты нашли на теле девушки "мелкие и крупные очаги кровоизлияния", а также повреждения кожи на лице справа, которые могли быть вызваны "воздействием высокой температуры".

По данным правозащитников, Карина Иминова лгала знакомым о своем прошлом и целенаправленно знакомилась с уехавшими из Чечни людьми, при этом сама она не является уроженкой Чечни, но бывала в этой республике. Иминова и Байсаров выехали из Армении в Россию сразу после убийства Баймурадовой.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
20:07, 3 февраля 2026
Боец из Южной Осетии убит в зоне СВО
16:59, 3 февраля 2026
Четверо военных из Ростовской области убиты на Украине
12:05, 3 февраля 2026
Шесть комбатантов из Волгоградской области объявлены убитыми
10:09, 3 февраля 2026
1
 Четыре гражданина Азербайджана арестованы за участие в боях на Украине
08:10, 3 февраля 2026
Атака БПЛА произошла в Ростовской области
01:34, 3 февраля 2026
Дела о миллиардных хищениях на оборонзаказе дошли до суда в Ростове-на-Дону
Все события дня
Новости
Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
21:53, 2 февраля 2026
Спикер парламента Армении прокомментировал дело Айшат Баймурадовой
Пикет памяти Айшат Баймурадовой в Ереване. Армения, 4 ноября 2025 год. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"
17:45, 4 ноября 2025
Участники акции в Ереване потребовали расследовать убийство Айшат Баймурадовой
Объявления о розыске Айшат Баймурадовой были расклеены по всему Еревану. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".
01:45, 24 октября 2025
Правозащитники в Армении потребовали расследовать смерть Айшат Баймурадовой
Айшат Баймурадова. Фото: https://t.me/chebykind/2388
03:42, 21 октября 2025
Кейс Айшат Баймурадовой стал примером "убийства чести"
Пасхальное богослужение в одном из храмов Краснодара. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=sV9W5rkrjNQ
11:50, 5 мая 2024
Жители юга России и Кавказа отмечают Пасху
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Бекхан Барахоев. Фото: Targimingush https://ru.wikipedia.org Чем известен Бекхан Барахоев

Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Последние записи в блогах
Фото
14:23, 29 января 2026
Ветер с Апшерона
5
Мнения турок и азербайджанцев расходятся
Фото
10:28, 22 января 2026
Ветер с Апшерона
«Бесплатный» Совет Мира лучше, чем платный ООН
Фото
10:33, 17 января 2026
Ветер с Апшерона
Реакция азербайджанцев на освобождение Вагифа
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Орхан Бахыш у памятника одному из основателей Азербайджанской народной республики (1918-1920) Мамед Эмину Расулзаде. Фото с личной страницы активиста Orxan Baxış / Facebook*
03 февраля 2026, 21:09
Азербайджанский оппозиционер Бахыш арестован на 30 суток

Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
03 февраля 2026, 15:02
Защита оспорила решение об экстрадиции Мовлаева

Максим Бондаренко. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
03 февраля 2026, 14:04
Суд на Кубани арестовал дома и земли Максима Бондаренко

Курорт "Эльбрус". Фото: https://resort-elbrus.ru/tracks
03 февраля 2026, 11:07
Курорт "Эльбрус" закрыт из-за угрозы схода лавин

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше