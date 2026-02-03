Следком Армении официально подтвердил данные подозреваемых в убийстве Баймурадовой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представители СК Армении впервые официально назвали имена подозреваемых в убийстве уроженки Чечни Айшат Баймурадовой, подтвердив данные правозащитников. Запрос о них направлен в Интерпол, Россия запрос о помощи следствию проигнорировала.

Как писал "Кавказский узел", 23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова 19 октября была найдена мертвой в съемной квартире в Ереване. Она сбежала в Армению от домашнего насилия, но при этом публично критиковала кадыровскую власть. Окончательных результатов экспертизы тела Баймурадовой правозащитники не получили. В Россию был направлен запрос по поводу ее захоронения, но желающих забрать тело Баймурадовой на родину за три месяца не нашлось. Спикер парламента Армении Ален Симонян выразил готовность помочь правозащитникам с урегулированием юридических формальностей в организации похорон Баймурадовой.

Около дома, где нашли тело Баймурадовой, были замечены Карина Иминова, которая вызвала Айшат на встречу, и 30-летний уроженец Чечни Саид-Хамзат Байсаров. Баймурадова, найденная мертвой в Ереване, умирала долго и мучительно, а убийцы дожидались, пока она умрет, рассказал 8 декабря директор "Кризисной группы СК SOS"* Давид Истеев.

Следственный комитет Армении впервые обнародовал официальные данные о расследовании убийства Айшат Баймурадовой, назвав имена двоих подозреваемых в преступлении. Ведомство подтвердило, что речь идет об уже названных правозащитниками Карине Иминовой и Саид-Хамзате Байсарове, следует из ответа ведомства на запрос "Би-Би-Си".

Иминова и Байсаров - граждане России, но официальные власти РФ не ответили на запрос о помощи в расследовании, который им направила армянская сторона.

Следователи считают, что Иминова и Байсаров действовали по указанию третьего человека, чьи данные пока не установлены. 1 декабря они направили запрос о них в Интерпол. Речь идет о так называемой диффузии - этот запрос менее формальный, чем "красное уведомление", отмечает "Русская служба Би-Би-Си".

В материалах дела также названа предполагаемая причина смерти Айшат - механическое удушение, однако там присутствует оговорка, что однозначно установить причину смерти было невозможно. Судмедэксперты нашли на теле девушки "мелкие и крупные очаги кровоизлияния", а также повреждения кожи на лице справа, которые могли быть вызваны "воздействием высокой температуры".

По данным правозащитников, Карина Иминова лгала знакомым о своем прошлом и целенаправленно знакомилась с уехавшими из Чечни людьми, при этом сама она не является уроженкой Чечни, но бывала в этой республике. Иминова и Байсаров выехали из Армении в Россию сразу после убийства Баймурадовой.