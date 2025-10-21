×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:42, 21 октября 2025

Кейс Айшат Баймурадовой стал примером "убийства чести"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженка Чечни Айшат Баймурадова, которую нашли в Ереване с признаками насильственной смерти, стала жертвой так называемого "убийства чести", уверены правозащитники. Случай Баймурадовой стал прецедентом в их практике, поскольку Айшат убили в стране, где она искала защиту. 

Как писал "Кавказский узел", 23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова, которая уехала в Армению с помощью правозащитников и перестала выходить на связь, 19 октября была найдена мертвой в съемной квартире. Двумя днями ранее друзья Баймурадовой сообщили, что она не вернулась с прогулки вечером 15 октября, когда пошла на встречу с подругой.

20 октября правозащитники обнародовали данные подруги, с которой встречалась Айшат: по их данным, Карина Иминова лгала знакомым о своем прошлом и целенаправленно знакомилась с уехавшими из Чечни людьми. Она не является уроженкой Чечни, но бывала в республике, где на нее оформлялись штрафы за нарушения при вождении автомобиля. Среди людей, подписанных на страницу Иминовой в Instagram*, была Рубати Мицаева - бывшая соратница Ахмеда Закаева, которая в 2021 году перешла на сторону Кадырова и приехала в Чечню из Германии. Карина выехала из Армении в Россию сразу после убийства Баймурадовой, - так же, как и другой человек, попавший с ней на записи камер у дома, где уроженку Чечни нашли мертвой. 

Друзья Айшат Баймурадовой, которая вечером 15 октября отправилась на прогулку с новой подругой, около суток пытались самостоятельно разыскать девушку, прежде чем обнародовали информацию о ее исчезновении. 

«Эта подруга сняла квартиру и туда ее пригласила. Вечером 15-го числа она перестала выходить на связь, и уже 16-го числа ее друзья подняли тревогу - пока что еще не в СМИ, просто подали заявление о пропаже в полицию. Полиция начала искать, и уже 17-го числа мы решили опубликовать информацию везде. Полиция вычислила эту квартиру, которая сдавалась там посуточно, зашла туда вместе с хозяевами, и там обнаружили, к сожалению, ее уже мертвой. Судя по всему, она там это все это время и была», - рассказал “Кавказскому узлу” российский активист, живущий в Армении и пожелавший остаться анонимным. 

По словам активиста, армянских правозащитников о пропаже девушки известили 17 октября. «Они тоже обращались в полицию. Уже было известно, что границу она не пересекала, поскольку при пересечении границы ее бы заметили. К сожалению,  все это никаким образом не пригодилось. Армянские правозащитники очень активно ей помогали, они были очень активно вовлечены в это дело и благодаря им, благодаря их запросам, запросам армянских СМИ это все так быстро происходило. Мы, ее знакомые и соседи, благодаря ним получали информацию из официальных источников», - заявил он.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе". Проблема семейного насилия в Чечне, Ингушетии и Дагестане охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые женщины до 30 лет, указали в 2023 году правозащитники команды Ad Rem. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь.

Глава организации «Кавказ без матери» Лидия Михальченко выразила уверенность, что Айшат Баймурадова стала жертвой так называемого “убийства чести”. «Это не первый случай убийства, - и судя по всему, так называемого “убийства чести”,  - но, это первый известный случай подобного убийства девушки, которая искала защиту за пределами страны. Это убийство было спланировано заранее и соучастницей была девушка, с которой Айшат познакомилась через Instagram*», - заявила она «Кавказскому узлу». По информации Михальченко, эта девушка, известная знакомым Айшат под именем “Карина”, иногда представлялась также именем “Джамиля”. 

Координатор «Кавказа без матери» по Дагестану и Чечне разделяет мнение Михальченко о мотивах убийства Баймурадовой. «Перед нами классический пример «убийства чести». Они не прекращаются и не уходят из практики региона, они лишь становятся изощреннее и организованнее, более спланированными и более наглыми. Они совершаются группой лиц. Подтверждение того, что перед нами именно «убийство чести» - тот факт, что Айшат нашли и убили. Как я и боялась, убили в спешке, сразу же после обнаружения. Это не первый случай, когда беглянку спешат убить. Да, повода не было, ее никто не ловил с мужчиной, она лишь хотела жить самостоятельно и без насилия. Но для них и это оказалось ущербом чести и, как говорится в трактовке судов, «аморальным поведением». Такие убийства остаются частью криминальной практики в регионе вопреки всем нашим стараниям предотвратить их, они остаются распространенными в регионе. В наших докладах используются лишь подтвержденные и доказанные случаи, но сокрытых в разы больше», - подчеркнула она.

Пресс-секретарь "Кризисной группы СК SOS"* Александра Мирошникова также обратила внимание, что на чужой территории подобные убийства совершаются относительно редко. «В наших случаях, когда сбежавших девушек находили, обычно речь шла прежде всего о принудительных возвращениях. После таких возвращений девушек могли убить, но это обычно происходит дома. В этом случае мы предполагаем, что это могли быть не родственники, а люди, которые действовали в интересах кадыровцев. Это могли быть люди, которые просто были оскорблены чем-то, что говорила Айшат. Пока нет точных данных от МВД Армении, сказать сложно, что конкретно с ней произошло, но этот случай исключительный в том плане, что редко чеченских девушек убивают на чужой территории, - обычно их возвращают домой и убивают дома», - подчеркнула она.

Мирошникова обратила внимание, что подзащитные кризисной группы после эвакуации соблюдают все возможные меры безопасности. «Но разумеется мы не можем контролировать людей, когда они выходят из программы и начинают самостоятельную жизнь. Мы можем дать им советы, мы так и делаем: даем им советы, инструкции конкретной ситуации, почему вот так делать не стоит,  - но дальше решения принимают они сами и ни одна правозащитная организация не может обеспечивать безопасность человеку всю его жизнь. Так или иначе безопасность человека - прежде всего его ответственность, поэтому едва ли текущие меры безопасности для подзащитных, которые находятся в программе, могут быть дополнительно усилены. Конечно, в некоторых кейсах мы используем более строгие протоколы, но они уже существуют, эти протоколы, они доработаны. Пока что это не тот кейс, который заставляет нас задуматься о смене протоколов безопасности», - заключила она.

Знакомые Баймурадовой отмечали, что Айшат была активна в соцсетях, публиковала свои фото и охотно шла на контакт с новыми знакомыми. В сети девушка даже "вступала в ожесточенные споры" с защитниками Кадырова и с теми, кто оскорблял других беглецов с Северного Кавказа, отмечает проект "Черта".

"Кавказский узел" также писал об уроженке Чечни Седе Сулеймановой, которая в августе 2023 года была задержана в Санкт-Петербурге и против воли увезена к родственникам в Чечню. После этого от девушки не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники считают, что она стала жертвой так называемого "убийства чести" и требуют расследования. 16 июня стало известно, что Сулейманову объявили в розыск, однако правозащитники сочли ее розыск имитационным, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Александр Степанов

источник: корреспонденты "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
02:36, 21 октября 2025
Приостановлена работа четырех аэропортов юга России
01:37, 21 октября 2025
Двое ростовчан пострадали во время атаки беспилотников
22:11, 20 октября 2025
Водители большегрузов перекрыли проезд на всех трех армяно-грузинских КПП
20:18, 20 октября 2025
Названо имя убитого на Украине бойца из Дагестана
17:22, 20 октября 2025
Военный из Волгоградской области убит на Украине
12:04, 20 октября 2025
1
 Пропавшая в Ереване уроженка Чечни найдена мертвой
Все события дня
Новости
Пасхальное богослужение в одном из храмов Краснодара. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=sV9W5rkrjNQ
11:50, 5 мая 2024
Жители юга России и Кавказа отмечают Пасху
Землетрясение в Турции. Скриншот видео https://www.fontanka.ru/2023/02/07/72037742/
13:00, 7 февраля 2023
Не менее шести граждан республик Южного Кавказа пострадали во время землетрясения в Турции
Михаил Горбачев. Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
03:24, 31 августа 2022
Михаил Горбачев оставил противоречивый след в истории Кавказа
Скриншот страниц "Кавказского узла" в соцсетях
10:14, 16 марта 2022
Блокировка не остановила работу "Кавказского узла"
Батальонные тактические учений в ЮВО. Фот опресс-лужбы МО России https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/news/more.htm?id=12376138@egNews
09:00, 9 августа 2021
Масштабные учения российских военных начались на Кавказе
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Плачущая женщина. Фото: REUTERS/Mike Blake «Убийства чести» на Северном Кавказе

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении в 2025 году

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Последние записи в блогах
Фото
18:43, 3 сентября 2025
Ветер с Апшерона
5
ШОС - покойник
Фото
18:23, 1 сентября 2025
Ветер с Апшерона
12
Спасибо, ШОС, что не принял
Фото
14:27, 30 августа 2025
Ветер с Апшерона
16
Неизменность - порок или достоинство?
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Здание парламента Грузии. Фото "Кавказского узла"
20 октября 2025, 21:34
Партия Гахарии прекратила бойкот парламента

Задержание мэра Гюмри. 20 октября 2025 г. Скриншот видео armenpress / Telegram
20 октября 2025, 18:34
На акции в поддержку мэра Гюмри задержаны 23 человека

Журналистка  телекомпании "Формула" Кета Цицкишвили. 20 октября 2025 г. Фото: https://t.me/Tbilisi_life/42925
20 октября 2025, 15:52
Грузинская журналистка задержана после акции в центре Тбилиси

Объявление о поиске Айшат Баймурадовой в Ереване. Фото "Кавказского Узла"
20 октября 2025, 12:04
Пропавшая в Ереване уроженка Чечни найдена мертвой

Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Показать больше