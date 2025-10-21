Кейс Айшат Баймурадовой стал примером "убийства чести"

Уроженка Чечни Айшат Баймурадова, которую нашли в Ереване с признаками насильственной смерти, стала жертвой так называемого "убийства чести", уверены правозащитники. Случай Баймурадовой стал прецедентом в их практике, поскольку Айшат убили в стране, где она искала защиту.

Как писал "Кавказский узел", 23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова, которая уехала в Армению с помощью правозащитников и перестала выходить на связь, 19 октября была найдена мертвой в съемной квартире. Двумя днями ранее друзья Баймурадовой сообщили, что она не вернулась с прогулки вечером 15 октября, когда пошла на встречу с подругой.

20 октября правозащитники обнародовали данные подруги, с которой встречалась Айшат: по их данным, Карина Иминова лгала знакомым о своем прошлом и целенаправленно знакомилась с уехавшими из Чечни людьми. Она не является уроженкой Чечни, но бывала в республике, где на нее оформлялись штрафы за нарушения при вождении автомобиля. Среди людей, подписанных на страницу Иминовой в Instagram*, была Рубати Мицаева - бывшая соратница Ахмеда Закаева, которая в 2021 году перешла на сторону Кадырова и приехала в Чечню из Германии. Карина выехала из Армении в Россию сразу после убийства Баймурадовой, - так же, как и другой человек, попавший с ней на записи камер у дома, где уроженку Чечни нашли мертвой.

Друзья Айшат Баймурадовой, которая вечером 15 октября отправилась на прогулку с новой подругой, около суток пытались самостоятельно разыскать девушку, прежде чем обнародовали информацию о ее исчезновении.

«Эта подруга сняла квартиру и туда ее пригласила. Вечером 15-го числа она перестала выходить на связь, и уже 16-го числа ее друзья подняли тревогу - пока что еще не в СМИ, просто подали заявление о пропаже в полицию. Полиция начала искать, и уже 17-го числа мы решили опубликовать информацию везде. Полиция вычислила эту квартиру, которая сдавалась там посуточно, зашла туда вместе с хозяевами, и там обнаружили, к сожалению, ее уже мертвой. Судя по всему, она там это все это время и была», - рассказал “Кавказскому узлу” российский активист, живущий в Армении и пожелавший остаться анонимным.

По словам активиста, армянских правозащитников о пропаже девушки известили 17 октября. «Они тоже обращались в полицию. Уже было известно, что границу она не пересекала, поскольку при пересечении границы ее бы заметили. К сожалению, все это никаким образом не пригодилось. Армянские правозащитники очень активно ей помогали, они были очень активно вовлечены в это дело и благодаря им, благодаря их запросам, запросам армянских СМИ это все так быстро происходило. Мы, ее знакомые и соседи, благодаря ним получали информацию из официальных источников», - заявил он.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе". Проблема семейного насилия в Чечне, Ингушетии и Дагестане охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые женщины до 30 лет, указали в 2023 году правозащитники команды Ad Rem. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь.

Глава организации «Кавказ без матери» Лидия Михальченко выразила уверенность, что Айшат Баймурадова стала жертвой так называемого “убийства чести”. «Это не первый случай убийства, - и судя по всему, так называемого “убийства чести”, - но, это первый известный случай подобного убийства девушки, которая искала защиту за пределами страны. Это убийство было спланировано заранее и соучастницей была девушка, с которой Айшат познакомилась через Instagram*», - заявила она «Кавказскому узлу». По информации Михальченко, эта девушка, известная знакомым Айшат под именем “Карина”, иногда представлялась также именем “Джамиля”.

Координатор «Кавказа без матери» по Дагестану и Чечне разделяет мнение Михальченко о мотивах убийства Баймурадовой. «Перед нами классический пример «убийства чести». Они не прекращаются и не уходят из практики региона, они лишь становятся изощреннее и организованнее, более спланированными и более наглыми. Они совершаются группой лиц. Подтверждение того, что перед нами именно «убийство чести» - тот факт, что Айшат нашли и убили. Как я и боялась, убили в спешке, сразу же после обнаружения. Это не первый случай, когда беглянку спешат убить. Да, повода не было, ее никто не ловил с мужчиной, она лишь хотела жить самостоятельно и без насилия. Но для них и это оказалось ущербом чести и, как говорится в трактовке судов, «аморальным поведением». Такие убийства остаются частью криминальной практики в регионе вопреки всем нашим стараниям предотвратить их, они остаются распространенными в регионе. В наших докладах используются лишь подтвержденные и доказанные случаи, но сокрытых в разы больше», - подчеркнула она.

Пресс-секретарь "Кризисной группы СК SOS"* Александра Мирошникова также обратила внимание, что на чужой территории подобные убийства совершаются относительно редко. «В наших случаях, когда сбежавших девушек находили, обычно речь шла прежде всего о принудительных возвращениях. После таких возвращений девушек могли убить, но это обычно происходит дома. В этом случае мы предполагаем, что это могли быть не родственники, а люди, которые действовали в интересах кадыровцев. Это могли быть люди, которые просто были оскорблены чем-то, что говорила Айшат. Пока нет точных данных от МВД Армении, сказать сложно, что конкретно с ней произошло, но этот случай исключительный в том плане, что редко чеченских девушек убивают на чужой территории, - обычно их возвращают домой и убивают дома», - подчеркнула она.

Мирошникова обратила внимание, что подзащитные кризисной группы после эвакуации соблюдают все возможные меры безопасности. «Но разумеется мы не можем контролировать людей, когда они выходят из программы и начинают самостоятельную жизнь. Мы можем дать им советы, мы так и делаем: даем им советы, инструкции конкретной ситуации, почему вот так делать не стоит, - но дальше решения принимают они сами и ни одна правозащитная организация не может обеспечивать безопасность человеку всю его жизнь. Так или иначе безопасность человека - прежде всего его ответственность, поэтому едва ли текущие меры безопасности для подзащитных, которые находятся в программе, могут быть дополнительно усилены. Конечно, в некоторых кейсах мы используем более строгие протоколы, но они уже существуют, эти протоколы, они доработаны. Пока что это не тот кейс, который заставляет нас задуматься о смене протоколов безопасности», - заключила она.

Знакомые Баймурадовой отмечали, что Айшат была активна в соцсетях, публиковала свои фото и охотно шла на контакт с новыми знакомыми. В сети девушка даже "вступала в ожесточенные споры" с защитниками Кадырова и с теми, кто оскорблял других беглецов с Северного Кавказа, отмечает проект "Черта".

"Кавказский узел" также писал об уроженке Чечни Седе Сулеймановой, которая в августе 2023 года была задержана в Санкт-Петербурге и против воли увезена к родственникам в Чечню. После этого от девушки не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники считают, что она стала жертвой так называемого "убийства чести" и требуют расследования. 16 июня стало известно, что Сулейманову объявили в розыск, однако правозащитники сочли ее розыск имитационным, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

