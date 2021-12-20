Рубати Мицаева: «волчица Ичкерии» пригодилась Кадырову

20 декабря 2021, 23:19

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В декабре 2021 года в Чечню вернулась «волчица Ичкерии*», бывшая соратница Ахмеда Закаева Рубати Мицаева. Чем она запомнилась во время чеченских войн, почему ее так пышно встречали и каков характер у кавалера ордена «Рыцарь Чести», рассказывается в справке «Кавказского узла».

Встреча с цветами и танцами

14 декабря Рубати Мицаева (Митсаева) прилетела в Грозный. В числе встречавших ее в аэропорту были министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, бывший начальник охраны Аслана Масхадова советник Рамзана Кадырова Шаа Турлаев, бывший министр обороны Ичкерии*, а ныне депутат парламента Чечни Магомед Хамбиев, бывший сотрудник президентской гвардии Дудаева и сегодняшний министр спорта республики Муса Дудаев, другие официальные лица, а также родственники. Встречающие обнимались с Мицаевой и преподнесли ей огромные букеты цветов. Прямо на взлетном поле она станцевала с одним из встречающих.

Через два дня Рамзан Кадыров организовал большой прием в честь Мицаевой. На встрече «за праздничным столом» присутствовали спикер парламента Чечни Магомед Даудов, а также Ахмед Дудаев, Муса Дадаев и Магомед Хамбиев. «Говорили на разные темы, в том числе о двух военных кампаниях в республике и о нынешней ситуации в регионе. Также собравшиеся исполняли чеченские национальные песни», - рассказало агентство «Грозный-информ». А на распространенном в сетях видеоролике Кадыров и Мицаева энергично танцуют в течение двух минут.

"Хочу домой!"

В октябре 2021 года, на фоне обострения отношений властей Чечни и Ахмеда Закаева, жившая в Германии Рубати Мицаева обратилась к Рамзану Кадырову с просьбой позволить ей вернуться в Чечню. Бывшая соратница Закаева тогда заявила, что уже год не занимается политикой.

Ахмед Закаев – участник первой и второй чеченских войн, специальный представитель Аслана Масхадова на Западе (2001), премьер-министр самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (2007-2009). Объявлен в международный розыск по обвинению в терроризме, получил политическое убежище в Великобритании. В феврале 2009 года Рамзан Кадыров приглашал Закаева вернуться в Чечню. 15 сентября во время прямого эфира в Instagram глава Чечни Рамзан Кадыров озвучил угрозы в адрес Закаева, пообещав «сжечь» его «в синем пламени» за упоминание Ахмата Кадырова. В тот же день стало известно о задержании в Ачхой-Мартановском районе братьев Ахмеда Закаева, а затем был опубликован ролик, где родственники оскорбляют эмигранта и угрожают ему расправой. 1 декабря брат Ахмеда Закаева обнародовал видеообращение к нему, призвав прекратить критиковать власти Чечни. Он уточнил, что записывает обращение после того, как Рамзан Кадыров удовлетворил некую его просьбу.

Ролик с обращением Рубати Мицаевой к Рамзану Кадырову был опубликован вечером 6 октября. «Рамзан, ты же забрал ту женщину из Австрии. <...> язык у меня немного нехороший. Даже несмотря на то, что я там (в Чечне) я могу что-то сказать или сделать не то. Если ты, как эти, готов сказать: "Она контуженая, оставьте ее", – то пусти меня домой. Я хочу домой! Я хочу жить дома! Если ты меня пускаешь домой, то дай мне это знать через кого-нибудь», – сказала на чеченском языке Мицаева (перевод слов которой здесь и далее выполнен «Кавказским узлом»).

Свое желание вернуться Мицаева объяснила тоской по родным местам и людям. «Я немолодая женщина, не очень здоровая, хочу жить на родине, посетить могилы матери, отца, братьев, быть среди родственников. Я с 1994 года жила без близких и родных мне людей. Это нормальное желание женщины и никто не имеет права меня за это упрекнуть», - сказала она.

В сентябре одна из дочерей Рубати Мицаевой, Суният, в вошла в число победителей конкурса на лучший портрет Рамзана Кадырова или его родителей и получила премию из рук министра информации и печати Чечни Ахмеда Дудаева.

При этом она заявила, что не поддерживает нападки на Закаева. «То, что его оскорбляют, мне очень неприятно <…> Я не поддерживаю, когда с этой стороны оскорбляют женщин и детей, даже наших врагов. Также я не поддерживаю, когда оскорбляют моих друзей. Ахмед Закаев для меня - символ свободы. Ахмед Закаев - патриот Ичкерии. И единственный человек, который идет правильным путём. То есть тем путем, который избирал наш президент Джохар Дудаев", - отметила Мицаева.

Сестра милосердия

Рубати Мицаева прославилась во время двух чеченских войн. Она пришла в штаб к Аслану Масхадову в 1994 году. Пришла воевать, так как, по ее утверждению и рассказу вдовы первого президента Ичкерии* Аллы Дудаевой , солдаты федеральных сил убили ее мать и шестимесячного ребенка. Масхадов уговорил ее стать медсестрой.

Прошла все первую войну и часть второй, была тяжело ранена осколком. Джохаром Дудаевым представлена к медали «Защитник города Грозный» , Асланом Масхадовым – к ордену «Рыцарь Чести» . Имеет еще ряд наград республики. Получила прозвище «волчица Ичкерии*». В сети есть ее видео и фотографии с оружием в руках, однако нет свидетельств о деятельном участии Мицаевой именно в боевых операциях.

Долгая эмиграция

В 2000 году Мицаева покидает Чечню, отправившись сначала в Азербайджан, затем в Турцию и Польшу. В Варшаве она стала руководителем варшавского оргкомитета «Свободы Слова» и представительства правительства Ичкерии* в изгнании . Последние 9 лет прожила в Германии, в течение 8 лет представляла там правительство изгнанников из Чечни.

До октября 2021 года Рубати Мицаева – один из непримиримых критиков Кадырова. Еще в 2020 году она проклинала Путина и Россию . В Варшаве она требовала наказать российских военных за преступления в Чечне и вернуть останки Аслана Масхадова родным. В Берлине организовывала митинги и пикеты, протестовала «против убийств в западных странах политических оппонентов российского президента Владимира Путина» . Активно комментировала убийство Зелимхана Хангошвили и судебный процесс по этому делу.

Зелимхан Хангошвили – уроженец Панкисского ущелья, чеченец-кистинец. В ходе второй чеченской войны воевал на стороне Шамиля Басаева и Абу Валида, позже – Аслана Масхадова. Он стал полевым командиром, под его командованием было около 60 бойцов. Представители чеченской диаспоры во Франции считают, что Хангошвили не был личным врагом Рамзана Кадырова, он был противником участия чеченцев в сирийском конфликте, говорится в биографической справке о Зелимхане Хангошвили, подготовленной «Кавказским узлом».

«Я просто не хочу стать следующей жертвой. Я хочу просто жить. Мы убежали от этой смерти, от этого геноцида, но нас и здесь догоняют», - заявила она тогда . Мицаева также изучала связи эмигрирующих чеченцев с ФСБ России, заявляя, что с 2012 по 2017 год огромное количество ФСБшников проникло на территорию Германии: каждый второй чеченец, приехавший за этот период в страну, по ее мнению, является засланным агентом ФСБ .

В марте 2009 года Рубати Мицаева выступила в Европарламенте с требованиями расследовать преступления федеральных войск во время чеченских войн. Стенограмма ее выступления впоследствии была признана Арзгирским районным судом Ставропольского края экстремистской. В этой речи, названной «Чего непозволительного мы требуем», Мицаева, в частности, заявила, что чеченцы и русские, как полюса магнита, несовместимы ни ментально, ни духовно.

Драка с Эскерхановым

О непростом характере Мицаевой свидетельствует эпизод, произошедший весной 2019 года. 15 марта на Youtube было размещено видео «Мовсар Эскерханов и Рубати подрались», быстро собравшее десятки тысяч просмотров. На видео женщина и мужчина на чеченском языке кричат друг на друга. «Ты меня ославил перед людьми, требуя вернуть 50 евро», - говорит женщина. «Я тебе говорил о 50 евро?», - отвечает тот. «Рубати, не ори», - призывает третий человек, после чего звучит ненормативная лексика.

Выходец из Чечни Мовсар Эскерханов, запросивший статус беженца в Германии, 13 ноября 2017 года в эфире чеченского телеканала попросил прощения у руководства Чечни, объяснив, что публично признаться в гомосексуальности его вынудили западные журналисты с целью «опозорить чеченцев». Но в декабре 2017 года Эскерханов заявил, что его заставили просить прощения у руководства республики, говорится в его биографии, подготовленной «Кавказским узлом».

Есть сведения, что Мицаева какое-то время опекала Эскерханова, а после покушения на него выразила ему сочувствие и назвала случившееся трагедией.

Мицаева против Тумсо

Видеообращение Рубати Мицаевой к блогеру Тумсо Абдурахманову было опубликовано 24 октября сразу несколькими популярными чеченскими Instagram-пабликами. Мицаева называет Абдурахманова ненастоящим мусульманином и ненастоящим чеченцем, а также лицемером, указывая, что тот жаловался на преследование в Чечне, но покинул республику «без единой царапины».

Она обвинила Тумсо в том, что он «использовал чужую женщину», оказавшись в Европе. «Ты просто использовал ее <...> чтобы из-за какой-то проклятой "корочки", чтобы тебе дали здесь позитив (одобрение)», – заявила Мицаева. В видеообращении к Тумсо Мицаева также утверждает, что блогер скрывает роль своей родственницы в его эмиграции.

Впрочем, представитель оппозиционного чеченского движения 1ADAT не видит в ее поведении ничего странного. «Мицаева и до этого, к тому же довольно долгое время, клеветала на всех более-менее авторитетных критиков кадыровского режима, просто делала это завуалированно, выставляя их "агентами ФСБ". Отличие нынешней ситуации лишь в том, что теперь маски сброшены. Теперь уже каждый видит, чьи интересы отстаивала Мицаева. Тот факт, что кадыровские паблики распространяют это ее обращение, демонстрирует их прямое участие в этом», - заключил он.

Зачем Мицаева понадобилась Кадырову

Власти Чечни будут представлять приезд Мицаевой как свою победу, считают в 1ADAT. «Все представляется и будет представляться таким образом, будто Мицаевой, которая ранее представлялась непримиримым сторонником Ичкерии*, поняла несостоятельность этой идеи и признала как авторитет Кадырова как лидера чеченского народа, так и авторитет нынешней республики в составе России», - озвучили в движении свою позицию.

В оппозиционном движении придерживаются мнения, что атаки Мицаевой на блогера Тумсо Абдурахманова и ее беседы с Кадыровым были частью соглашения о ее возвращении на родину, заключенного «достаточно давно».

Мицаева может въехать в Чечню, только показав себя критиком оппонентов Кадырова, согласен чеченский политолог Магомед Хамидов. «Только на таких условиях и основаниях разрешают возвращение в Чечню», - сказал он.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев возражает, что выбор Мицаевой обусловлен чисто личными причинами. «В последнее время она позиционировала себя так: "я женщина, я хочу заниматься внуками". Она просто устала от войны, политики, гонений», - поделился он таким мнением. Тем не менее, он согласен, что власти Чечни «заработали на ней очки».

Рамзан Кадыров использует Рубати Мицаеву для повышения своей популярности, заявил автор книги «Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности» Алексей Малашенко. «Зачем Кадырову встречаться с Мицаевой? Ответ прост. Он это делает, чтобы показать свое миролюбие, свое благородство, и что прощает грехи своих оппонентов. Он хочет доказать, что он не такой злой, как кажется, и что готов к нормализации отношений со всеми, кто осознал свою вину и готов вернуться на родину», - считает Малашенко.

* Чеченская Республика Ичкерия и ее органы власти – не то же самое, что запрещенная в России организация «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», которая признана 4 февраля 2003 года Верховным судом России террористической

** Организация, признанная Минюстом России исполняющим функции СМИ-иностранного агента

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