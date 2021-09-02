Суд заинтересовался интервью свидетеля по делу Хангошвили

02 сентября 2021, 22:00

Интервью свидетеля обвинения Александра Водореза будет оглашено на процессе по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили, так как показания Водореза в суде отличаются от того, что он рассказал журналистам. Защита потребовала исключить показания свидетеля из дела, обвинение ходатайствовало о допросе родителей жен Водореза и обвиняемого Вадима Красикова.

Как писал "Кавказский узел", 29 июля муж сестры Вадима Красикова, предприниматель из Харькова Александр В. заявил в суде в Берлине, что Красиков работал в "диверсионном подразделении российских вооруженных сил". Обвиняемый в убийстве Зелимхана Хангошвили похож на Красикова, сообщил он, но не смог уверенно опознать обвиняемого. Нежелание опознать в суде офицера российской спецслужбы Вадима Красикова в обвиняемом по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили было связано с опасениями за личную безопасность, рассказал родственник Красикова в интервью журналистам The Insider*, Bellingcat и Der Spiegel. Юристы сочли возможным новый допрос свидетеля по делу об убийстве Хангошвили.

Основное внимание на очередных слушаниях по делу Хангошвили было уделено статье в Spiegel, содержащей интервью свидетеля из Харькова, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат семьи Хангошвили Инга Шульц. "31 августа в суде другие свидетели заслушаны не были, а следующее заседание решено провести 8 сентября. По поводу статьи, опубликованной в Der Spiegel, возникли обширные споры. Защита считает, что свидетель Александр Водорез из Харькова был неубедителен. Как соистцы, мы возразили, что свидетель ясно дал понять во время своих показаний на основном слушании, что он боится свидетельских показаний. Мы настаивали, что его можно понять, поскольку он сообщает более подробную информацию, оказавшись в безопасной обстановке. Председатель уголовного суда в итоге объявил, что интервью будет оглашено в суде. Части интервью должны быть рассмотрены на следующем заседании, 8 сентября", – рассказала она.

Защита потребовала исключить показания свидетеля из дела, рассказала освещающая процесс журналистка телеканала Ost West Валерия Добральская. "Обвинение запросило допрос родителей супруг Вадима Красикова и Александра Водореза, чтобы подтвердить их знакомство, но пока не ходатайствовало о повторном допросе Водореза. Защита ходатайствовала об исключении его показаний совсем. Спикер суда написала мне, что во время всего своего нахождения в Германии свидетель был под охраной федерального ведомства криминальной полиции", – заявила она.

Водорез готов дать повторные показания суду, но решение об этом будет принимать судья, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" соавтор интервью Spiegel, шеф-редактор издания The Insider* Роман Доброхотов.

Чеченские эмигранты остаются в опасности, заявила корреспонденту "Кавказского узла" представитель чеченской диаспоры в Берлине Рубати Мицаева, подробно следившая за ходом процесса. "Из диаспоры я присутствую на каждом заседании, несколько раз был активист Аслан Арцуев, один раз группа из 8-9 представителей диаспоры. Один раз был никому ранее неизвестный в диаспоре чеченец. Из родственников всегда присутствовали только женщины и дети. Мужская половина родственников отсутствует. Очевидно, они также опасаются возмездия и привлечения внимания к себе. Странно, что ни одного человека со стороны Грузии не было в суде, хотя Хангошвили был гражданином Грузии. В том, что касается наказания, Германия признает, что это преступление ФСБ России – и это уже немало. Угрозы чеченцам, разумеется, остаются, и каждый должен оценивать их сам для себя. Обидно, что в Германии правоохранительные органы не работают на упреждение и проводят расследование уже только по факту убийств", – заявила Мицаева.

Зелимхан Хангошвили – уроженец Панкисского ущелья, чеченец-кистинец. В ходе второй чеченской войны Зелимхан Хангошвили воевал на стороне Шамиля Басаева и Абу Валида, позже – Аслана Масхадова. Он стал полевым командиром, под его командованием было около 60 бойцов. Представители чеченской диаспоры во Франции считают, что Хангошвили не был личным врагом Рамзана Кадырова, он был противником участия чеченцев в сирийском конфликте, говорится в биографической справке о Зелимхане Хангошвили, подготовленной "Кавказским узлом".

Напомним, Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа 2019 года. Один из двух задержанных обвинен в убийстве и незаконном обороте оружия. По данным прокуратуры Германии, он "действовал по поручению госструктур центрального правительства России" и совершил убийство либо ради вознаграждения, либо потому, что разделял мотивы заказчика.

На "Кавказском узле" опубликован справочный материал "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.