Суд по делу об убийстве Хангошвили назначен на день рождения Путина

02 сентября 2020, 17:22

Судебный процесс над россиянином, обвиненным в убийстве в Берлине выходца из Панкисского ущелья Зелимхана Хангошвили, начнется 7 октября.

Как писал "Кавказский узел", Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа 2019 года. Оба задержанных по этому делу служили в спецподразделении "Вымпел" ФСБ, говорится в новом совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.

Судебные слушания по делу об убийстве гражданина Грузии в берлинском парке Тиргартен начнутся 7 октября. Перед судом предстанет гражданин России, со ссылкой на сегодняшнее сообщение Высшего суда Берлина информировало Deutsche Welle.

7 октября исполняется 68 лет Владимиру Путину, следует из данных на сайте президента России. Ранее Путин, реагируя на убийство Зелимхана Хангошвили, объявил его одним из организаторов взрывов в метро Москвы. "Это боевик, причем очень жесткий, кровавый человек. Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро", - заявил Путин на пресс-конференции, состоявшейся по завершении саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже. По словам президента, Хангошвили был объявлен российскими правоохранителями в розыск, вопрос о его выдаче "неоднократно ставился" перед Германией. Власти Германии не получали от России запросы на выдачу Зелимхана Хангошвили, возразил 14 декабря глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Подсудимый обвиняется в убийстве и незаконном обороте оружия. В суде напомнили, что, по данным германской прокуратуры, мужчина "действовал по поручению госструктур центрального правительства России". Как считает следствие, он совершил убийство либо ради вознаграждения, либо потому, что разделял мотивы заказчика. Суд назначил 25 заседаний. Предполагается, процесс продлится до 27 января 2021 года, передал сегодня ТАСС.

Данные о причастности российских спецслужб к убийству Хангошвили противоречат прежней версии о том, что в убийстве замешано окружение главы Чечни Рамзана Кадырова. Сам Кадыров ранее также заявил, что власти Чечни и России не имеют отношения к убийству Зелимхана Хангошвили. "Если мы причастны, то пусть докажут", - сказал он. Смерть Хангошвили Кадыров объяснил "внутренними разборками".

Родные и знакомые Хангошвили предположили, что в его устранении были заинтересованы как российские, так и грузинские спецслужбы. Представители чеченской диаспоры в Европе прямо связали убийство Хангошвили с деятельностью российских спецслужб. Преследование Хангошвили было связано с "его участием во второй чеченской военной кампании в качестве командира", пояснил тогда "Кавказскому узлу" руководитель немецко-кавказского общества в Берлине Эккехард Маас.

"Кавказский узел" опубликовал биографию Зелимхана Хангошвили и справочный материал "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".