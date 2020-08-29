Зелимхан Хангошвили. Скриншот со страницы Facebook https://www.facebook.com/axi.pankiski.5?__tn__=%2Cd-]-h-R&eid=ARDeGFhAGsBenE34L86ogjhI4TcgGQHTp_AcHkZt4vOvsJa9jR-9IiTVEdqRUhiUPM7vsYgjyMGacwyP

29 августа 2020, 23:58

Журналисты установили связь двух россиян в деле об убийстве Хангошвили со спецназом ФСБ

Оба россиянина, которых немецкие правоохранители заподозрили в причастности к убийству в Берлине уроженца Панкисского ущелья Зелимхана Хангошвили, служили в спецподразделении "Вымпел" ФСБ, говорится в новом совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.

Как писал "Кавказский узел", Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа 2019 года. По подозрению в его убийстве задержан гражданин России, который в феврале был повторно арестован федеральной прокуратурой Германии. По данным немецкой Генпрокуратуры, обвиняемый по делу получил задание от российских властей. 27 июня Spiegel сообщил о том, что немецкие правоохранители вышли на второго возможного подозреваемого по делу об убийстве Хангошвили.

Первый подозреваемый в убийстве Хангошвили Вадим Красиков проходил службу в спецназе ФСБ "Вымпел", озвучили 6 декабря 2019 года итоги совместного расследования издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel. Позднее, в феврале 2020 года, эти издания указали, что биллинг телефонов подозреваемого подтверждает его неоднократные звонки сотрудникам спецназа ФСБ России, а также посещение тренировочных баз российских спецслужб. Бывшие спецназовцы назвали выводы журналистов фейком. Эти данные противоречат прежней версии о причастности к убийству Хангошвили окружения Кадырова. Сам Кадыров ранее также заявил, что власти Чечни и России не имеют отношения к убийству Зелимхана Хангошвили. "Если мы причастны, то пусть докажут", - сказал он. Смерть Хангошвили Кадыров объяснил "внутренними разборками". Родные и знакомые Хангошвили предположили, что в его устранении были заинтересованы как российские, так и грузинские спецслужбы.

Журналистам удалось идентифицировать второго россиянина в деле об убийстве Хангошвили, скрывавшегося под именем Роман Д. Он также служил в спецподразделении "Вымпел" ФСБ и участвовал в целом ряде спецопераций, говорится в статье на сайте The Insider от 29 августа, где приводятся данные нового исследования, проведенного изданием совместно с Bellingcat и Der Spiegel.

Как установили журналисты, второй фигурант дела об убийстве Хангошвили родился 4 декабря 1980 в Москве, служил в "Вымпеле" ФСБ и в 2011 году (в возрасте 31 года) уже получал пенсию, а с 2008 года числится в списке лиц, получающих государственные льготы. Из этого журналисты делают вывод, что в ходе какой-то из спецопераций этот человек получил ранение. Официально в 2019 году он работал в компании "Вымпел - Содействие", принадлежащей  президенту ассоциации ветеранов "Вымпела".

Метаданные из телефонных разговоров показывают, что новый фигурант дела часто бывает в штаб-квартире группы компаний "Вымпел" и общается с ее руководством, а также с действующими сотрудниками ФСБ, говорится в исследовании. Там также отмечается, что Роман Д. и Красиков, подавая заявление на визу, принесли в консульство подтверждения о занятости от одной и той же компании - петербургской ЗАО "РУСТ", связанной с силовиками и находившейся в стадии ликвидации, и вообще не имевшей штатных сотрудников. Директор компании Борис Ершов, как пишет The Insider, заявил изданию, что этих людей не знает, и как его подпись появилась на справке для консульства, объяснить не смог.

Роман Д. путешествовал по миру как минимум под тремя разными именами и датами рождения, и на каждое он имел свой паспорт, причем под своим настоящим именем он ездил только внутри России, а среди его частых направлений в последние пять лет были Крым и Краснодар, выяснили журналисты. Во время одной из поездок в Санкт-Петербург в 2017 году Романа Д. сопровождали три попутчика, один из которых ранее был идентифицирован как член "Великолепной семерки", команды "Вымпела" ФСБ, проводившей внесудебные казни за рубежом, и среди жертв которой также были чеченцы. Другие двое попутчиков тоже работают в группе компаний "Вымпел" и являются бывшими сотрудниками спецназа ФСБ, подчеркивают журналисты.

Ранее Владимир Путин объявил убитого в Германии Зелимхана Хангошвили одним из организаторов взрывов в метро Москвы. Представители чеченской диаспоры в Европе прямо связали убийство Хангошвили с деятельностью российских спецслужб. Преследование Хангошвили было связано с "его участием во второй чеченской военной кампании в качестве командира", пояснил тогда "Кавказскому узлу" руководитель немецко-кавказского общества в Берлине Эккехард Маас.

"Кавказский узел" опубликовал биографию Зелимхана Хангошвили и справочный материал "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

Примечание:

"Словакия связала высылку трех российских дипломатов с убийством Хангошвили", "Убийства критиков Кадырова в Европе приобрели системный характер", "Близкие Хангошвили призвали защитить их от российских спецслужб".

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