Кадыров одобрил убийство Хангошвили

24 декабря 2019, 10:09

Власти России и Чечни не имеют отношения к убийству Зелимхана Хангошвили в Берлине, заявил Рамзан Кадыров на пресс-конференции 23 декабря, вслед за Путиным назвав Хангошвили террористом.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Панкисского ущелья Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа. По подозрению в его убийстве задержан гражданин России. Родные и знакомые убитого предположили, что в его устранении были заинтересованы как российские, так и грузинские спецслужбы. Подозреваемый в убийстве проходил службу в спецназе ФСБ "Вымпел", озвучили 6 декабря итоги совместного расследования издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.

Владимир Путин объявил убитого в Германии Зелимхана Хангошвили одним из организаторов взрывов в метро Москвы. "Это боевик, причем очень жесткий, кровавый человек. Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро", - заявил Путин на пресс-конференции, состоявшейся по завершении саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже. По словам президента, Хангошвили был объявлен российскими правоохранителями в розыск, вопрос о его выдаче "неоднократно ставился" перед Германией. Власти Германии не получали от России запросы на выдачу Зелимхана Хангошвили, возразил 14 декабря глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Корреспондент чеченского издания "Вести республики" на пресс-конференции, данной Рамзаном Кадыровым вечером 23 декабря, попросил его прокомментировать версию немецких следователей о причастности властей России или Чечни к убийству Хангошвили. Кадыров назвал это "ерундой". "Если мы причастны, то пусть докажут", - сказал он. Смерть Хангошвили Кадыров объяснил "внутренними разборками". "Они сами убили, когда он стал им не нужен. <...> Это внутренние разборки, это нас не касается", - ответил глава Чечни, не уточнив, кого именно имеет в виду.

При этом Кадыров положительно отнесся к смерти Зелимхана Хангошвили, который, по его словам, "причастен ко многим террористическим актам". "Он террорист, преступник, понимаете? И если его убили, то на одного террориста меньше стало. Для нас это хорошо", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова главы Чечни, сказанные на пресс-конференции в эфире ЧГТРК "Грозный".

Представители чеченской диаспоры в Европе еще в августе прямо связали убийство Хангошвили с деятельностью российских спецслужб. Преследование Хангошвили было связано с "его участием во второй чеченской военной кампании в качестве командира", пояснил тогда "Кавказскому узлу" руководитель немецко-кавказского общества в Берлине Эккехард Маас. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил 28 августа, что власти России не имеют никакого отношения к убийству Хангошвили.

Прошедшая пресс-конференция стала рекордной по своей продолжительности для Кадырова - эфир длился пять часов двадцать минут, отмечается в публикации сообщества pro_chechnya в Instagram от 23 декабря.

"Путину подражает, что ли?" - предположил пользователь соцсети ikko4720. "Верю, что, в отличие от пресс-конференции Путина, здесь вопросы будут не согласованные", - написал в этом сообществе перед конференцией Кадырова rusmursudgeo1976.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 19 декабря в Москве прошла пресс-конференция президента России Владимира Путина. Он, среди прочего, ответил на вопросы о том, достоин ли Рамзан Кадыров звания Героя России и нужно ли строить новые магистрали из Чечни в Грузию и на Кубань.

"Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка о Зелимхане Хангошвили.