Представители чеченской диаспоры увидели российский след в убийстве Хангошвили

28 августа 2019, 03:35

Убийство уроженца Панкиси Зелимхана Хангошвили в Берлине является политическим, оно организовано российскими спецслужбами, считают представители чеченской диаспоры. Хангошвили имел большой авторитет среди жителей Панкиси, отметили местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа в Берлине был застрелен уроженец Панкисского ущелья, участник второй чеченской кампании Зелимхан Хангошвили. По подозрению в убийстве арестован 49-летний гражданин России, уроженец Чечни. Следователи в Германии прорабатывают версию о политических мотивах убийства Хангошвили, а спецслужбы ряда стран НАТО не исключают причастности российских агентов к этому преступлению, сообщили немецкие СМИ. 26 августа прокуратура Германии выдала разрешение на перевозку тела Хангошвили в Грузию для погребения.

Представители чеченской диаспоры в Европе высказали мнение, что к убийству Хангошвили могут иметь отношение российские спецслужбы.

"Зелимхан был не публичным человеком", - сказал 27 августа корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Международной ассоциации "Мир и права человека" (немецкое отделение) Аслан Арцуев. Представители чеченской диаспоры "однозначно считают, что убийство совершено спецслужбами России", заявил он.

Хангошвили был полевым командиром в период чеченской войны, сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель чеченской диаспоры Стамбула, директор общественной организации "Кавказдер" Али Висхаджиев.

"Зелимхан Хангошвили был известной личностью, имел серьезный авторитет среди чеченцев в Грузии. В начале второй военной кампании он участвовал в военных действиях. Был одним из приближенных людей Шамиля Басаева и Аслана Масхадова, был командиром одной из групп, в которой числилось 50-60 бойцов", - рассказал он.

Telegram-канал Directorate 4, отслеживающий активность боевиков, назвал Зелимхана Хангошвили близким соратником Аслана Масхадова и опубликовал их совместное фото во время рыбалки.

Висхаджиев напомнил, что "ранее в Грузии уже предпринималась попытка убить Хангошвили". "Я считаю, что это убийство политическое", - заключил он.

След от убийства Хангошвили ведет к российским спецслужбам, заявил представитель Ичкерии за рубежом Хусейн Исханов в интервью изданию "Эхо Кавказа".

"Это не первое и не последнее убийство чеченцев (за границей) [...] В Стамбуле было достаточно много убийств (чеченцев), где были замешаны российские спецслужбы", - цитирует его издание.

Исханов акцентировал внимание на том, что чеченцы, получившие убежище в Европе, не находятся в безопасности. Кроме того, по его словам, многие эмигранты из Чечни в Европе являются сторонниками Рамзана Кадырова.

Хангошвили не был радикалом и исламистом

Хангошвили не был личным врагом Рамзана Кадырова, сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель чеченской диаспоры во Франции, попросивший не называть его имени.

"Он не был личным врагом Кадырова, но был в хороших отношениях с Масхадовым. До этого момента я ничего о нем не слышал и не знал. Он был близок с Басаевым, но больше стал известен чеченской диаспоре по переговорам в Лопоте о сдаче группы, когда пытался спасти ее участникам жизнь. Что ему сделать не удалось из-за Ахмета Чатаева, как мне кажется. На него хотели совершить покушение в Панкиси. Он оттуда бежал. Затем в Тбилиси - в него там стреляли. Он бежал в Украину. Там его пытались убить, он бежал в Германию, где его и настигли. Почему такое преследование - не ясно... Все его знали, как очень добродушного парня. Он нравился всем, не был никаким радикалом и исламистом. Он был против того, чтобы чеченцы принимали участие в сирийском конфликте", - рассказал собеседник.

Ахмед Чатаев - участник второй чеченской войны, получивший статус беженца в Европе. Подозревается в причастности к организации теракта в стамбульском аэропорту в июне 2016 года. В сентябре 2012 года был задержан во время проведения спецоперации в ущелье Лопота. По словам бывшего руководителя информационно-аналитического департамента МВД Грузии Шоты Утиашвили, Чатаев должен был выступить в качестве посредника во время переговоров между представителями силовых структур и боевиками, блокированными в Лопоте. Однако Чатаев принял решение примкнуть к боевикам и вступил в бой с полицией, поэтому был арестован. Чатаев был убит в ходе спецоперации в Тбилиси в ноябре 2017 года, говорится в его биографии на "Кавказском узле".

Родной брат убитого Зураб Хангошвили в интервью правозащитной организации Vayfond 26 августа заявил, что за убийством брата стоят те же силы, которые организовали покушение на него в Грузии в 2015 году.

"Я полагаю, что это те же люди, которые пытались его убить в Грузии. Может быть, исполнители другие, но заказчики те же", - сказал он.

Немецкий правозащитник намерен добиваться предоставления статуса беженцев семье Хангошвили

Руководитель немецко-кавказского общества в Берлине, правозащитник Эккехард Маас рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что Хангошвили обратился к нему за содействием в получении убежища в Германии в 2016 году.

"Он обратился ко мне в конце 2016 года. Я писал ему рекомендательное письмо для нашего министерства по делам миграции и беженцев, где я сообщил его краткую биографию и озвучил причины, представляющие угрозу его безопасности. Информация, которой он обладал о произошедшем в Панкиси, также могла отвечать интересам Германии", - рассказал Маас.

Правозащитник считает, что преследование Хангошвили связано с "его участием во второй чеченской военной кампании в качестве командира".

По его словам, Хангошвили был готов воевать с Россией и во время пятидневной войны в августе 2008 года.

Военные действия в Южной Осетии в 2008 году начались в ночь с 7 на 8 августа массированным обстрелом Цхинвала грузинской артиллерией и ответными действиями российских вооруженных сил, располагавшихся на территории и вблизи границ Южной Осетии. Боевые действия продолжались пять дней, рассказывается в материале "Кавказского узла" "Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)".

"В августе 2008 года он собрал 200 добровольцев из Панкиси [...] Однако все произошло так быстро, что помощь уже была не нужна. Вероятно, Россия не могла ему простить и его участие в качестве посредника в переговорах с боевиками в 2012 году в Панкиси", - сказал Маас.

По его словам, Хангошвили пережил несколько покушений, в том числе попытку отравления, и постоянно получал угрозы.

"Во время второй чеченской войны он воевал под командованием Басаева [...]. В 2002 году ему дали 60 боевиков, он стал командиром. Его жена жила в это время в Махачкале, училась в мединституте. После второй войны ему стало очень опасно находиться там и с большим трудом в 2004-2005 годах ему удалось через Хасавюрт - Махачкалу - Баку въехать нелегально в Грузию [...] Он сделал себе паспорт на фамилию матери Кавтарашвили, жил в Тбилиси, где его жена работала врачом. Он был авторитетом среди молодежи", - рассказал Маас подробности биографии Хангошвили.

В мае 2015 года на Хангошвили было совершено покушение в Тбилиси. В 2009 году Хангошвили пытались отравить, сообщил ранее руководитель грузинского "Фонда интеграции народов Кавказа" Умар Идигов.

По словам правозащитника, в Министерстве по делам миграции Германии он просил особой защиты для Хангошвили, так как была реальная угроза для его безопасности.

"Мы виделись раз в месяц. Его жена и четверо детей с огромным трудом приехали в Германию. У них у всех не было статуса беженцев. Даже Зелимхан не получил сразу признание. Это было логично, так как он политбеженец, однако он получил отказ. Он был обжалован, и сейчас суд должен был принимать решение по его апелляционной жалобе", - рассказал Эккехард Маас.

По его словам, у Хангошвили пятеро детей от двух браков.

"Мы намерены добиваться предоставления статуса беженцев для его семьи", - сказал Маас.

При этом правозащитник отметил, что в Германии достаточно много пророссийски настроенных чеченцев, да и среди граждан страны много тех, кто поддерживает Россию.

Хангошвили вывел грузинских спецназовцев из лагеря боевиков в ущелье Лопота

Бывший председатель Совета безопасности Грузии Гиви Таргамадзе рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что Зелимхан Хангошвили не был радикальным исламистом.

"Это был очень добрый, умный и умеренный человек. Никогда он не был радикальным исламистом [...] Он чтил кавказские народные обычаи, был патриотом", - сказал он.

Он отметил, что власти России не требовали экстрадиции Хангошвили, поскольку против него не было заведено уголовного дела.

Таргамадзе рассказал, что принимал участие в переговорах между боевиками и силовиками в ущелье Лопота в 2012 году.

"Как раз он (Хангошвили) предложил на переговоры пригласить Ахмада Чатаева, который в то время оказался в Грузии", - отметил он.

Чатаев после встречи с боевиками вернулся и заявил. что вынужден остаться с ними, рассказал Таргамадзе.

"Ему разъяснили, что если он останется с этой группой, то сам окажется в опасности и с ним вынуждены будут поступать так же, как с членами формирования. Он сказал, что понимает, и что грузинская сторона права. Но он, дескать, не может поступить по-другому, исходя из законов чести, и что не будет иметь претензий ни к кому, как бы дальше ни сложились события", - отметил он.

По словам Таргамадзе, вместе с Хангошвили и Чатаевым на переговоры ходили несколько бойцов спецназа, и именно Хангошвили смог вывести их из лагеря боевиков.

"Хангошвили не был ни штатным, ни внештатным сотрудником госбезопасности или МВД. Но к его помощи неоднократно прибегали официальные структуры, поскольку он был надежным человеком, патриотом, который при этом пользовался авторитетом среди кистинцев, чеченцев и других кавказцев, которые долго проживали в Грузии", - отметил Таргамадзе.

Он также отметил особую роль Хангошвили в том, что по Панкисскому ущелью не распространился ислам радикального толка.

"Он очень много сделал, чтобы между кистинцами, чеченцами и другими жителями Кавказа сохранились добрые отношения, и чтобы не произошло противостояния по религиозному признаку", - отметил Таргамадзе.

По его словам, следствие по делу о покушении на Хангошвили в 2015 году в Тбилиси было проведено формально.

"То, что следствие было проведено формально, то, что не были установлены виновные уже говорило о том, что "Грузинская мечта" (правящая партия Грузии - прим. "Кавказского узла") решила дать возможность скрыться убийцам. И действующее правительство, таким образом, оказалось причастно к тому, что три дня назад Зелимхан был убит в Германии", - заявил Таргамадзе.

Хангошвили не использовал авторитет среди жителей Панкиси в личных целях

Зелимхан Хангошвили будет похоронен в Панкиси, сказал корреспонденту "Кавказского узла" старейшина села Дуиси и родственник убитого Хасо Хангошвили.

"Мы всегда проводим похороны согласно нашим, кистинским, чеченским обычаям. То есть человек должен покоиться в родной земле. Даже в советское время мы «воровали» тела тех земляков, которые умерли в тюрьмах, чтобы похоронить их на земле предков", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Несмотря на то, что Зелимхан Хангошвили пользовался большим авторитетом в Панкисском ущелье, он никогда не пытался использовать это для личного обогащения, отметил Хасо Хангошвили.

"После возвращения из Чечни он поселился в Тбилиси. Занимался коммерцией – пытался возить товары из-за границы. Во многом ему помогла его жена. Она работала врачом, была очень уважаемым специалистом в Тбилиси", - рассказал он.

Старейшина подтвердил, что Хангошвили чувствовал угрозу во время проживания в Грузии.

"Я тогда ему говорил, что вместо Европы лучше ему переехать в Дуиси. Здесь все близкие, все знают друг друга. Если появятся чужие, если почувствуют какую-то угрозу - его предупредят. Но он решил уехать в Европу. Это оказалась ошибкой", - отметил Хангошвили.

Журналист из Дуиси Сулхан Борзикашвили также подтвердил, что Зелимхан Хангошвили был очень авторитетным человеком.

"Все знали, что он участвовал в войне [...], рисковал своей жизнью. Это внушало доверие к нему у других кистинцев. И он ни разу это доверие не обманул", - сказал Борзикашвили корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, похороны Зелимхана Хангошвили пройдут после 14.00 по местному времени (13.00 мск) 29 августа в его родном селе Дуиси.