Прокуратура разрешила вывезти тело Хангошвили в Грузию

26 августа 2019, 21:39

Тело уроженца Панкиси Зелимхана Хангошвили, застреленного в Берлине, доставят на родину, сообщили в МИД Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа в Берлине был застрелен уроженец Панкисского ущелья, участник второй чеченской кампании Зелимхан Хангошвили. Подозреваемый задержан, сообщила в тот же день полиция. По подозрению в убийстве арестован 49-летний гражданин России, уроженец Чечни. Следователи в Германии прорабатывают версию о политических мотивах убийства Хангошвили, а спецслужбы ряда стран НАТО не исключают причастности российских агентов к этому преступлению, сообщили немецкие СМИ.

29 августа 2012 года МВД Грузии заявило об обнаружении вооруженной группы в ущелье Лопота (регион Кахетия), по версии МВД, пришедшей из Дагестана. В ее состав входили чеченцы, получившие статус беженцев в западных странах. Во время спецоперации в окрестностях села Лапанкури были освобождены мирные жители, три спецназовца погибли, пятеро были ранены, 11 предполагаемых боевиков были убиты. Народный защитник Грузии Уча Нануашвили не исключил, что к спецоперации могли быть причастны спецслужбы России. "Кавказский узел" опубликовал в разделе "Справочник" материалы "События в ущелье Лопота в августе 2012 года" и "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)" о событии, после которого началась вторая чеченская кампания.

Прокуратура Германии выдала разрешение на перевозку тела Хангошвили, написал сегодня со ссылкой на представителя Министерства внутренних дел Грузии Владимира Константиниди "Спутник Грузии". Константиниди отметил, что посольство Грузии в ближайшее время начнет работы в этом направлении.

Грузинская сторона активно сотрудничает с правоохранителями Германии в расследовании дела Хангошвили, сказал он, отказавшись уточнить подробности. "Какую-либо конкретную информацию подтвердить вам не могу, пока следствие не сочтет необходимым и немецкие правоохранители не предоставят нам больше деталей", - цитируют его "Новости Грузии".

Напомним, в мае 2015 года на Хангошвили было совершено покушение в Тбилиси. В 2009 году Хангошвили пытались отравить, сообщил ранее руководитель грузинского "Фонда интеграции народов Кавказа" Умар Идигов. Среди жителей Панкисского ущелья Хангошвили пользуется авторитетом как участник второй чеченской кампании и событий, произошедших в августе 2012 годав ущелье Лопота.