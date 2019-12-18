Bild и Bellingcat: после убийства Хангошвили Германия депортировала офицера ГРУ

18 декабря 2019, 12:40

Один из дипломатов, объявленных МИД Германии персоной нон грата после убийства в Берлине, являлся сотрудником российских спецслужб, сообщили зарубежные издания. Согласно результатам расследования, дипломат вербовал немецких чиновников для поддержки строительства газопровода "Северный поток-2".

Как сообщал "Кавказский узел", правоохранительные органы Германии предположили, что российское государство или власти Чечни могли дать заказ на убийство Зелимхана Хангошвили, в связи с чем 4 декабря МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства, объяснив это решение отсутствием помощи России в расследовании убийства. В свою очередь, 12 декабря МИД России выразил "решительный протест в связи с безосновательным решением правительства Германии" и в порядке ответной меры потребовал высылки двух сотрудников посольства ФРГ в России.

Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа. Предполагаемый убийца задержан. Родные и знакомые убитого предположили, что в его устранении были заинтересованы как российские, так и грузинские спецслужбы. Хангошвили был одним из организаторов взрывов в метро Москвы, заявил Владимир Путин, добавив, что вопрос о выдаче Хангошвили "неоднократно ставился" перед Германией. Своими словами о Хангошвили Путин полностью отверг версию о причастности российских спецслужб к убийству, разъяснили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. МИД Германии отверг слова российского президента о запросах на выдачу Хангошвили.

Один из высланных из Германии российских дипломатов после убийства в Берлине оказался сотрудником Главного управления Генштаба (ранее — Главное разведывательное управление, ГРУ), говорится в расследовании немецкой газеты Bild совместно с Bellingcat. Согласно результатам расследования, дипломат работал заместителем военного атташе в посольстве России в Берлине, но занимался вербовкой немецких чиновников для лоббирования проекта российского газопровода "Северный поток-2".

В частности, заматташе пытался завербовать экс-кандидата от Христианско-демократического союза Салахдина Кобана, последний подтвердил немецкому изданию, что встречался с российским дипломатом, но не раскрыл детали разговора, приводит сегодня выводы расследования "Новая газета". Немецкая газета публикует имя, фамилию и фото российского дипломата.

Газопровод "Северный поток-2", проходящий по дну Балтийского моря в Германию, в том числе через территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании, по словам российского вице-премьера Дмитрия Козака, должен заработать в середине следующего года. Оператором газопровода выступает дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2, информирует сегодня РБК. США планирует ввести санкции против "Северного потока-2", однако власти Германии рассчитывают, что газопровод успеют достроить до этого, сообщает сегодня "Коммерсант" со ссылкой на газету Bild.

Зарубежные издания обнаружили доказательства работы российского дипломата на ГРУ

Подозреваемый в вербовке немецких чиновников российский заматаше проводил лекции для детей российских дипломатов, сообщило 17 декабря издание "Медуза" со ссылкой на политического редактора немецкой газеты Bild Юлиана Репке. Репке опубликовал фотографии с лекции российского дипломата, указав, что с сайта посольства пропало сообщение о его предстоящем занятии, отмечает издание.

О том, что один из высланных из Берлина российских дипломатов мог работать на ГРУ ранее сообщал со ссылкой на свое расследование Der Spiegel. В результатах расследованиях немецких изданий не сказано, связаны ли объявленные персонами нон грата российские дипломаты с убийством Хангошвили, отмечает издание.

6 декабря стало известно, что россиянин, подозреваемый в убийстве Зелимхана Хангошвили, переведен в тюрьму строгого режима в Берлине в связи с опасениями за его безопасность. Подозреваемый в убийстве проходил службу в спецназе ФСБ "Вымпел", озвучили в тот же день итоги совместного расследования издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel. По данным исследователей, стрелявший в Хангошвили использовал поддельный паспорт на имя Вадима Соколова. Это, по версии авторов публикации, невозможно было сделать без влиятельных покровителей, так как данные отсканированного паспорта автоматически соотносятся с данными системы "Роспаспорт", где Вадим Соколов не значится.

О связях высланного российского дипломата с ГРУ сообщает и газета Великобритании Times. Российский дипломат трижды встречался с членом партии Ангелы Меркель Салахдином Кобаном, приводит сегодня выводы издания русская служба "Би-би-си" на своем сайте.

Замеченный в связях с ГРУ российский дипломат родом из Гуково Ростовской области, сообщает сегодня "Коммерсант" со ссылкой на расследование немецкой газеты. Он был завербован российскими спецслужбами вместе со своей супругой, когда уехал учиться в Москву, после чего его перевели на службу в Берлин, отмечает газета на своем сайте.

На сайте МИД России на 12.20 мск сегодня нет информации по поводу личности и должности высланных из Берлина российских дипломатов.

По данным расследования The Insider, Bellingcat и Der Spiegel реальное имя подозреваемого в убийстве Хангошвили — Вадим Красиков. Авторы расследования полагают, что убийца Хангошвили ранее, в 2013 году, расправился в Москве с предпринимателем из Кабардино-Балкарии Альбертом Назаровым. Убийства, в частности, объединяет общий почерк — киллер подъезжал к месту преступления на велосипеде.

Напомним также, что представители чеченской диаспоры в Европе еще в августе прямо связали его убийство с деятельностью российских спецслужб. Преследование Хангошвили было связано с "его участием во второй чеченской военной кампании в качестве командира", озвучил тогда "Кавказскому узлу" свою версию руководитель немецко-кавказского общества в Берлине Эккехард Маас. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил 28 августа, что власти России не имеют никакого отношения к убийству Хангошвили.