04 декабря 2019, 20:15

Участник второй чеченской кампании, один из приближенных к Шамилю Басаеву и Аслану Масхадову полевых командиров. Застрелен в Берлине в 2019 году.

Громкое убийство в Германии

Зелимхан Хангошвили был убит в парке Малый Тиргартен в центре Берлина 23 августа 2019 года. Возвращаясь из мечети, он шел по лесной тропинке парка, когда киллер подъехал к нему на велосипеде, выстрелил сначала в спину, потом добил контрольным в голову и поехал дальше. По подозрению в убийстве был арестован гражданин России .

Следователи в Германии прорабатывают версию о политических мотивах убийства, а спецслужбы ряда стран НАТО не исключают причастности российских агентов к этому преступлению. Такого же мнения придерживаются представители чеченской диаспоры в Европе.

По информации ряда СМИ власти Германии могут ввести дипломатические или другие санкции в отношении России, если у прокуратуры ФРГ появятся доказательства того, что убийство Хангошвили связано с властями России. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, объявил версию немецких правоохранителей беспочвенной, однако МИД ФРГ 4 декабря потребовал от двух российских дипломатов покинуть страну.

30 августа чеченский блогер Тумсо Абдурахманов призвал европейских чеченцев провести в Берлине акцию протеста с требованием расследования убийства Хангошвили. А 4 сентября в Берлине прошел митинг наказать работников миграционной службы Германии, которые не предоставили Зелимхану Хангошвили убежища и внесли Зелимхана Хангошвили в список экстремистов.

Ранение в Тбилиси

В 2015 году на Хангошвили было совершено покушение в Тбилиси. Он был ранен 28 мая в столичном районе Сабуртало несколькими выстрелами и госпитализирован в республиканскую больницу.

Ранее, в 2009 году, Хангошвили пытались отравить, - заявил тогда же руководитель грузинского «Фонда интеграции народов Кавказа» Умар Идигов. По его словам, Хангошвили пользуется авторитетом среди жителей Панкисского ущелья как участник второй чеченской кампании и событий, произошедших в августе 2012 года в ущелье Лопота.

После покушения Зелимхан Хангошвили покинул Грузию. Сначала съездил в Германию и Швецию к родственникам, затем уехал на Украину и прожил какое-то время в Одессе. По словам старшего брата Зураба, оставаться на Украине Зелимхан опасался и в 2016 году вернулся в Германию .

Участие во второй чеченской

Когда началась вторая чеченская война Зелимхан Хангошвили и его старший брат Зураб были готовы присоединиться к сопротивлению, но заболел их отец и им пришлось вернуться в Панкиси. Зелимхан оставаться дома не хотел, отпрашивался у матери на войну. В конце концов она его отпустила с условием, что Зураб останется дома .

Сначала Зелимхан воевал на стороне Шамиля Басаева и Абу Валида, позже - Аслана Масхадова. Он стал полевым командиром, а под его командованием было около 60 бойцов.

Биография

Зелимхан Хангошвили родился в 1979 году в селе Дуиси в Панкисском ущелье Грузии. Чеченец-кистинец.

В Дуиси он закончил среднюю школу и в конце 90-х отправился к старшему брату Зурабу в Чечню на заработки.

После возвращения из Чечни в Грузию занялся бизнесом. Поставлял мед в Саудовскую Аравию, организовал столярное производство, консультировал инвесторов из арабских стран как выгодно вложить деньги в Грузии. Вместе с друзьями открыл кафе в Тбилиси .

Вдова Хангошвили и их четверо детей 21 октября 2019 года получили политическое убежище в Германии.

На «Кавказском узле» размещены биографии Тумсо Абдурахманова, Шамиля Басаева и Аслана Масхадова.

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