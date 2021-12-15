Суд в Германии приговорил к пожизненному сроку обвиняемого в убийстве Хангошвили

15 декабря 2021, 14:07

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Россиянин, которого свидетель опознал как сотрудника российских спецслужб Вадима Красикова, приговорен сегодня судом в Берлине к пожизненному заключению по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Как писал "Кавказский узел", на заседании в октябре свидетель заявил, что обвиняемый в убийстве Зелимхана Хангошвили является сотрудником российских спецслужб Вадимом Красиковым. Он пояснил, что ранее не опознал Красикова из страха. Убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили сопряжено с особыми отягчающими обстоятельствами, а такое преступление в Германии наказывается пожизненным заключением, пояснил представитель Немецкой коллегии адвокатов Дирк Ламмер.

По данным журналистского расследования The Insider*, Bellingcat и Der Spiegel, Вадим Красиков проходил службу в спецназе ФСБ "Вымпел". Эти издания указывали, что биллинг телефонов подозреваемого подтверждает его неоднократные звонки сотрудникам спецназа ФСБ, а также посещение тренировочных баз российских спецслужб. Однако бывшие спецназовцы назвали выводы журналистов ошибочными. Эти данные противоречат прежней версии о причастности к убийству Хангошвили окружения Кадырова. Сам Кадыров ранее также заявил, что власти Чечни и России не имеют отношения к убийству Зелимхана Хангошвили. Представители чеченской диаспоры считают, что обвиняемый в убийстве Хангошвили заслуживает пожизненного заключения, но опасаются, что его могут выдать России.

Высший суд Берлина признал россиянина виновным в убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили и указал на особую тяжесть содеянного. Судья приговорил его к пожизненному заключению по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили, сообщило сегодня ТАСС.

Суд признал особую тяжесть вины, что практически исключает досрочное освобождение от заключения. Вердикт соответствовал требованию федеральной прокуратуры германии, которая взяла на себя расследование и предъявление обвинений из-за особой важности дела, сообщило сегодня немецкое издание Der Welt.

Процесс по делу об убийстве Хангошвили шел с октября 2020 года в особо охраняемом зале суда. Прокуратура допросила около 50 свидетелей в ходе расследования. Власти Германии обвиняли Россию в недостаточном сотрудничестве со следствием и впоследствии выслали двоих российских дипломатов, проинформировала "Новая газета".

Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа 2019 года. Один из двух задержанных обвинен в убийстве и незаконном обороте оружия. По данным прокуратуры Германии, он "действовал по поручению госструктур центрального правительства России" и совершил убийство либо ради вознаграждения, либо потому, что разделял мотивы заказчика. Зелимхан Хангошвили – уроженец Панкисского ущелья, чеченец-кистинец. В ходе второй чеченской войны Зелимхан Хангошвили воевал на стороне Шамиля Басаева и Абу Валида, позже – Аслана Масхадова. Он стал полевым командиром, под его командованием было около 60 бойцов. Представители чеченской диаспоры во Франции считают, что Хангошвили не был личным врагом Рамзана Кадырова, он был противником участия чеченцев в сирийском конфликте, говорится в биографической справке о Зелимхане Хангошвили, подготовленной "Кавказским узлом".

На "Кавказском узле" опубликован справочный материал "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".