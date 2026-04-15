Кавказский узел

13:00, 15 апреля 2026

Комбатант из Ингушетии убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Муса Хаутиев из Малгобекского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 189 бойцов из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", к 1 апреля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 188 бойцов из Ингушетии.

Бойцы из батальона
23:14 01.10.2025
Привлечение бойцов из других регионов в батальон "Эрзи" стало вынужденной мерой
Присутствие в созданном в Ингушетии интернациональном батальоне "Эрзи" бойцов из других регионов, как и в группах, отправляющихся из Грозного, призвано продемонстрировать массовость решения отправиться на фронт, полагают аналитики.

В селе Новый Редант Малгобекского района состоялись похороны Мусы Хаутиева, убитого в военной операции, сообщает сегодня в своем телеграм-канале правительство Ингушетии.

"Семью погибшего по поручению главы Республики Ингушетия Махмуда-Али Калиматова навестили представители правительства региона, а также общественности. [...] Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 189 бойцов из Ингушетии.

В предыдущий раз о смерти участников СВО из Малгобекского района стало известно 6 марта. Тогда власти сообщили, что в военной операции убиты Исрапил Шаухалов и Мовсар Картоев.

Участники боевых действий на Украине. Фото: пресс-служба Минобороны России Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9000

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

