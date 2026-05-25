Кавказский узел

21:53, 25 мая 2026

75 человек эвакуированы в Ингушетии из-за паводка

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за подтопления эвакуированы 75 жителей сельского поселения Троицкое в Сунженском районе Ингушетии, в числе эвакуированных 30 детей. В Троицком и Карабулаке подтоплены более 40 домов. 

Как писал "Кавказский узел", в середине апреля жители Сунжи потребовали провести берегоукрепительные работы на фоне ливней в регионе. Горожане заявили, что опасаются повторения ситуации в Дагестане. 

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Наибольший ущерб стихия нанесла Дагестану и Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Более 6200 человек пострадало в Дагестане от наводнения, сообщил 7 апреля бывший глава республики Сергей Меликов

Режим "Повышенная готовность" введен для сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ингушетии в связи с ливневыми дождями, сообщило сегодня ТАСС.

В сельском поселении Троицкое Сунженского района из затопленных домов эвакуировали 75 жителей, из них 30 детей. Маломобильных граждан среди эвакуированных нет. Эвакуируемые размещены у родственников в связи с отказом от размещения в пунктах временного размещения (ПВР).

По состоянию на 18.00 мск уровень реки Сунжа составлял 270 см (неблагоприятная отметка - 300 см, опасная отметка - 340 см). За последний час уровень воды в реке понизился на 10 сантиметров. На 17.00 в Карабулаке были затоплены 19 частных жилых домов и 84 придомовые территории. В селе Троицкое - 22 частных домовладения и 48 придомовых территорий, сообщила сегодня пресс-служба МЧС Ингушетии в Telegram-канале.

Силами аэромобильной группировки проводятся подворовые обходы для эвакуации жителей из затопленных домовладений. Также ведомство опубликовало рекомендации населению при подтоплении и информацию о пунктах временного размещения.

Штормовое предупреждение сохраняется до 26 мая включительно. По прогнозам, сильные дожди ожидаются также 27-28 мая.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Сунже умеренный дождь. Слабые осадки ожидаются днем и ночью 26 мая и 27 мая. 28 мая облачно, без осадков. Прогнозируемая скорость ветра сегодня и завтра около 3-4 метра в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Оперативные службы ведут эвакуацию людей из подтопленных в результате непогоды домов в сельском поселении Троицкое, информирует руководитель ЦУР Ингушетии Берс Банхаев в Telegram-канале.

"Нахожусь сейчас в поселке Троицкое. Здесь сохраняется тяжелая паводковая ситуация. На отдельных улицах из-за подъема уровня воды ситуация напряжённая", - написал Багхаев.

По его утверждению, на месте полным ходом идет эвакуация жителей из подтопленных домовладений. Одновременно специалисты пытаются откачать воду с улицы в канал на противоположной стороне, чтобы снизить уровень подтопления.

В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Пять из них погибли в поселке Мамедкала Дербентского района и его окрестностях: беременная 17-летняя местная жительница, 12-летний ребенок, пятилетняя девочка и ее бабушка, а также 70-летняя Аминат Мусаева, которая в течение трех суток числилась пропавшей. Ранее, 5 апреля, в селе Кирки Кайтагского района погибла жительница дома, снесенного оползнем, депутат местного сельсовета Кистаман Мазанова.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
