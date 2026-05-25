Супруга заявила об ухудшении условий содержания азербайджанского активиста Назарова в колонии

Как писал "Кавказский узел", в апреле Эльвин Назаров объявил в тюрьме голодовку в знак протеста против условий заключения. В частности, он был недоволен условиями содержания в СИЗО в пенитенциарном комплексе Умбакы, где был лишен доступа к жидкой пищи, необходимой ему в связи с болезнью желчного пузыря. Он требовал перевода в исправительное учреждение связи со вступлением в силу приговора.

В сентябре 2019 года союз "За свободу политзаключенным Азербайджана" признал политзаключенным Эльвина Назарова в числе других осужденных по "Гянджинскому делу". В 2021 году Назаров вышел на свободу. Однако в апреле 2024 года он вновь был арестован по делу о наркотиках и осужден к 5 годам 4 месяцам лишения свободы. Правозащитники вновь признали его политзаключенным. 18 марта Шекинский апелляционный суд утвердил приговор.

Назаров был помещен в штрафной изолятор исправительного учреждения N12, сообщила его супруга. По словам супруги, активист был заключен в карцер 21 мая.

«20 мая у нас была встреча с Эльвином. А 21 мая, как потом нам стало известно, его посадили в карцер. Таким способом они готовят почву для перевода его в крытое отделение пенитенциарного комплекса в Умбакы. Еще когда его содержали в колонии N15 начальство предупреждало его, что он будет отправлен в Умбакы, если будет отстаивать свои права», - рассказала Шебнем Назарова корреспонденту «Кавказского узла».

При этом, она указала на серьезные проблемы» со здоровьем активиста. «У Эльвина еще после первого ареста в результате пыток возникли проблемы c желчным пузыреv. У него образовались полипы. Проблемы усугубились после второго ареста. Длительное время ему отказывали в обследовании. Наконец недавно его отвезли в лечебное учреждение Пенитенциарной службы. Врач отметил, что Эльвину нельзя содержаться в закрытых условиях, ему необходимы нормальное питание и условия. Однако Эльвину только ухудшили условия. Раз в неделю заключенным разрешается покупать продукты в тюремном ларьке. Но у Эльвина отобрали деньги, а тюремная пища — несъедобная. Когда же Эльвин потребовал возвращения своих денег, его заключили в карцер, чтобы потом обвинить в «нарушении дисциплины» и отягчить режим наказания, отправив в Умбакы», - далее рассказала Шебнем Назарова.

Активистка Арзу Абдулла, комментируя дело Назарова отметила, что он «уже второй раз переживает судьбу политзаключенного. «Эльвин однажды был арестован и осужден по Гянджинскому делу. В апреле 2024 года его вновь задержали в ходе очередной волны арестов верующих-шиитов, которым традиционно выдвигают ложные обвинения по делам о наркотиках. Эту категорию заключенных и в колонии не оставляют в покое, лишают доступа к медицинским услугам, заключают в карцер, а нередко и на определенные сроки переводят в крытую тюрьму», - сказала Абдулла корреспонденту «Кавказского узла».

Напомним, что 3 июля 2018 года на главу администрации Гянджи Эльмара Велиева было совершено покушение. Силовики назвали покушение терактом и задержали подозреваемого, уроженца Гянджи Юниса Сафарова. Это привело к массовым протестам, участники которых выразили недовольство работой самого Велиева. 10 июля 2018 года около 200 человек приняло участие в акции протеста в Гяндже и потребовало расследовать действия не только нападавших, но и самого Велиева. При разгоне митинга погибли два офицера полиции. 26 августа 2018 года апелляционный суд смягчил наказания восьми осужденным за участие в беспорядках в Гяндже. 30 августа того же года апелляционный суд в Азербайджане смягчил наказания еще шести осужденным за участие в беспорядках в Гяндже, освободив одного и сократив сроки пятерым.