Боец из Волгоградской области убит на Украине

Сергей Филиппов из Новоаннинского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1790 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 20 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1789 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит 28-летний Сергей Филиппов из хутора Сатаровского Новоаннинского района, сообщило 24 мая волгоградское издание "Городские вести", учредитель которого - муниципальное учреждение "ИАВ".

"Филиппов отправился в зону СВО в декабре 2025 года. Служил механиком-водителем. Погиб 2 марта 2026 года", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1790 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Новоаннинского района стало известно 5 мая. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Дмитрий Вихлянцев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.