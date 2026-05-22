×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:16, 22 мая 2026

Судьи покинули зал после критики обвиняемой по делу Meydan TV в адрес властей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Бакинском суде по тяжким преступлениям заседание по делу Meydan TV было сорвано после выступления журналистки Хаялы Агаевой, заявившей о политических мотивах преследования сотрудников издания и напомнившей о коррупционных скандалах с участием азербайджанских политиков. 

Как писал "Кавказский узел", дело Meydan TV было возбуждено в декабре 2024 года. К августу 2025 года были арестованы 12 человек. 12 декабря 2025 года на первом заседании по делу Meydan TV бакинский суд отказался закрыть уголовное дело и освободить обвиняемых. 1 мая арестованные по делу Meydan TV журналистки на заседании суда устроили акцию протеста, они скандировали лозунги в защиту свободы слова.

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж
12:39 19.02.2026
Серийные аресты журналистов в Азербайджане
В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла".

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 22 мая под председательством судьи Айтен Алиевой был продолжен процесс по делу Meydan TV. Как рассказал корреспонденту «Кавказского узла» наблюдавший за процессом активист, в начале заседания обвиняемый журналист Натиг Джавадлы заявил, что вопрос о выдаче им доверенности своим близким так и не решен.

«Журналист сказал, что спустя много месяцев суд наконец выдал необходимый для нотариуса документ, который был составлен с ошибками, и нотариус отказался его заверять. Натиг Джавадлы возмутился безответственностью сотрудников суда. Однако судьи никак не отреагировали на его замечания», - рассказал собеседник.

Далее выступила с показаниями обвиняемая Хаяла Агаева. Журналистка обратила внимание на то, что в эти дни в Баку проходит Всемирный форум городов. По ее словам, в то время как официальные лица декларируют гостям заботу о сохранении архитектурного наследия Баку, журналисты Meydan TV готовили репортаж о сносе зданий в исторической части города и недовольстве жителей. Она также заявила о расследованиях Meydan TV фактов коррупции среди высокопоставленных чиновников, об их дорогой недвижимости за рубежом.

По словам Натига Джавадлы, Агаева напомнила и о скандале с «икорной дипломатией» и «азербайджанским ландроматом».

17 декабря 2016 года на сайте European Stability Initiative (ESI) было опубликовано расследование "Икорная дипломатия – 2" о практике подкупа азербайджанскими политиками депутатов ПАСЕ с целью принятия выгодных для официального Баку решений. Согласно этому докладу, руководитель фракции Европейской народной партии в Парламентской ассамблее Совета Европы Лука Волонте назвал имена многих европейских политиков, которые небескорыстно лоббировали интересы азербайджанских властей.

 «Судьи во время выступления Агаевой несколько раз перебивали и требовали, чтобы она говорила по существу дела. Однако Агаева продолжала говорить о причинах ареста журналистов издания. Она говорила, что работа Meydan TV была направлена против давления и манипуляций правительства. Но когда, она дошла до того момента, когда стала говорить о разоблачении скандала с подкупом правительством Азербайджана депутатов ПАСЕ, судьи покинули зал. Таким образом, заседание было отложено на неопределенное время», - рассказал активист.

В публикации "Азербайджанский ландромат" от 4 сентября 2017 года на сайте Центра по исследованию коррупции (OCCRP) содержится информация о подкупе представителями азербайджанской правящей элиты лоббистов в Европе. Независимая следственная группа пришла к выводу, что европейские политики и чиновники за взятки лоббировали интересы Азербайджана. 15 мая 2018 года ПАСЕ ввела санкции против главы азербайджанской делегации Самеда Сеидова.

Адвокат одного из фигурантов дела подтвердил информацию об уходе судей с заседания. «Каждый обвиняемый вправе говорить, что угодно в свою защиту и суд не должен перебивать его, лишать слова. К сожалению, на процессе по делу Meydan TV такое имеет место часто. Процесс необоснованно затягивается. Журналисты считают свое дело политическим и аргументированно доказывают это в суде», - сказал защитник.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям сообщил, , что «дата следующего заседания сторонам будут сообщено отдельно».

Отмеьим, что преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты и других СМИ, в том числе Abzas Media, Toplum TV и Kanal-13. 20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
09:19, 22 мая 2026
39 азербайджанских семей возвращены в село Джебраильского района
08:19, 22 мая 2026
Житель Ставрополья признан виновным в участии в террористической организации
05:33, 22 мая 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за неявку в часть
04:34, 22 мая 2026
Военный из Дагестана убит на Украине
00:40, 22 мая 2026
Гражданка России и Украины осуждена в Краснодаре по делу о госизмене
21:39, 21 мая 2026
Подросток из Астрахани оштрафован за фейк о георгиевской ленте
Все события дня
Новости
Стоп-кадр. 39 азербайджанских семей - вынужденных переселенцев возвращены в село Шукюрбейли Джебраильского района. Фото: Media.az / https://media.az/society/ocherednaya-gruppa-pereselencev-otpravilas-v-selo-shukyurbejli-dzhebrailskogo-rajona
09:19, 22 мая 2026
39 азербайджанских семей возвращены в село Джебраильского района
https://oxu.az/ru/kriminal/vynesen-prigovor-bahruzu-samedovu-obvinyaemomu-v-gosizmene
01:38, 22 мая 2026
Верховный суд Азербайджана утвердил приговор Бахрузу Самедову
Заключенный в тюремной камере. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13:41, 21 мая 2026
Скученность в тюрьмах Азербайджана связана с жесткими решениями судов
Колония в Азербайджане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
08:49, 21 мая 2026
Азербайджанский активист Мустафаев пожаловался на побои в колонии
В суде. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:53, 21 мая 2026
Уроженец Азербайджана осужден в Ростове-на-Дону за финансирование терроризма
Персоналии
Царукян Гагик Коляевич. Фото: http://yerevannews.am/?p=30144&l=ru
13:50, 21 мая 2026
Царукян Гагик Коляевич
Игорь Нагавкин. Фото RFE/RL
11:19, 20 мая 2026
Игорь Нагавкин
Магомед Гаджиев*. Фото: пресс-служба махачкалинской городской клинической больницы №1 / Facebook** **деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
11:28, 19 мая 2026
Гаджиев Магомед Тажудинович*
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Кавказская война. (1885-1895). Франц Рубо. http://ru.wikipedia.org/ Кавказская война

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Последние записи в блогах
Фото
08:30, 20 мая 2026
Ветер с Апшерона
Размышлизм на тему разблокирования самоблокады
Фото
20:10, 11 мая 2026
Ветер с Апшерона
10
Армения горит и бурлит как грязевой вулкан в Гарадаге
Фото
08:51, 8 мая 2026
Ветер с Апшерона
Жены общественных активистов заменяют осужденных мужей
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Обыск в офисе партии "Мать Армении". 22 мая 2026 г. Скриншот видео https://www.instagram.com/reels/DYoPBNYOzvD/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
22 мая 2026, 11:20
Силовики пришли с обыском в офис партии "Мать Армения"

Протестующие на Руставели под дождем. Фото: Mo Se / Facebook*
21 мая 2026, 23:17
Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 540 дней подряд

Песок для отсыпки пляжа в Анапе. 20 мая 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/16080
21 мая 2026, 14:39
Качество привозного песка на пляжах Анапы разочаровало пользователей соцсети

Артур Осипян. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=ewSJu-BNBns
21 мая 2026, 09:47
Арестованный в Армении Осипян обвинен по трем уголовным статьям

Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Показать больше