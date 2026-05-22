Судьи покинули зал после критики обвиняемой по делу Meydan TV в адрес властей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Бакинском суде по тяжким преступлениям заседание по делу Meydan TV было сорвано после выступления журналистки Хаялы Агаевой, заявившей о политических мотивах преследования сотрудников издания и напомнившей о коррупционных скандалах с участием азербайджанских политиков.

Как писал "Кавказский узел", дело Meydan TV было возбуждено в декабре 2024 года. К августу 2025 года были арестованы 12 человек. 12 декабря 2025 года на первом заседании по делу Meydan TV бакинский суд отказался закрыть уголовное дело и освободить обвиняемых. 1 мая арестованные по делу Meydan TV журналистки на заседании суда устроили акцию протеста, они скандировали лозунги в защиту свободы слова.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 22 мая под председательством судьи Айтен Алиевой был продолжен процесс по делу Meydan TV. Как рассказал корреспонденту «Кавказского узла» наблюдавший за процессом активист, в начале заседания обвиняемый журналист Натиг Джавадлы заявил, что вопрос о выдаче им доверенности своим близким так и не решен.

«Журналист сказал, что спустя много месяцев суд наконец выдал необходимый для нотариуса документ, который был составлен с ошибками, и нотариус отказался его заверять. Натиг Джавадлы возмутился безответственностью сотрудников суда. Однако судьи никак не отреагировали на его замечания», - рассказал собеседник.

Далее выступила с показаниями обвиняемая Хаяла Агаева. Журналистка обратила внимание на то, что в эти дни в Баку проходит Всемирный форум городов. По ее словам, в то время как официальные лица декларируют гостям заботу о сохранении архитектурного наследия Баку, журналисты Meydan TV готовили репортаж о сносе зданий в исторической части города и недовольстве жителей. Она также заявила о расследованиях Meydan TV фактов коррупции среди высокопоставленных чиновников, об их дорогой недвижимости за рубежом.

По словам Натига Джавадлы, Агаева напомнила и о скандале с «икорной дипломатией» и «азербайджанским ландроматом».

17 декабря 2016 года на сайте European Stability Initiative (ESI) было опубликовано расследование "Икорная дипломатия – 2" о практике подкупа азербайджанскими политиками депутатов ПАСЕ с целью принятия выгодных для официального Баку решений. Согласно этому докладу, руководитель фракции Европейской народной партии в Парламентской ассамблее Совета Европы Лука Волонте назвал имена многих европейских политиков, которые небескорыстно лоббировали интересы азербайджанских властей.

«Судьи во время выступления Агаевой несколько раз перебивали и требовали, чтобы она говорила по существу дела. Однако Агаева продолжала говорить о причинах ареста журналистов издания. Она говорила, что работа Meydan TV была направлена против давления и манипуляций правительства. Но когда, она дошла до того момента, когда стала говорить о разоблачении скандала с подкупом правительством Азербайджана депутатов ПАСЕ, судьи покинули зал. Таким образом, заседание было отложено на неопределенное время», - рассказал активист.

В публикации "Азербайджанский ландромат" от 4 сентября 2017 года на сайте Центра по исследованию коррупции (OCCRP) содержится информация о подкупе представителями азербайджанской правящей элиты лоббистов в Европе. Независимая следственная группа пришла к выводу, что европейские политики и чиновники за взятки лоббировали интересы Азербайджана. 15 мая 2018 года ПАСЕ ввела санкции против главы азербайджанской делегации Самеда Сеидова.

Адвокат одного из фигурантов дела подтвердил информацию об уходе судей с заседания. «Каждый обвиняемый вправе говорить, что угодно в свою защиту и суд не должен перебивать его, лишать слова. К сожалению, на процессе по делу Meydan TV такое имеет место часто. Процесс необоснованно затягивается. Журналисты считают свое дело политическим и аргументированно доказывают это в суде», - сказал защитник.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям сообщил, , что «дата следующего заседания сторонам будут сообщено отдельно».

Отмеьим, что преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты и других СМИ, в том числе Abzas Media, Toplum TV и Kanal-13. 20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции.