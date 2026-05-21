Азербайджанский активист Мустафаев пожаловался на побои в колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Профсоюзный активист Эльвин Мустафаев заявил об избиении в колонии на фоне отказа в его прошении об условно-досрочном освобождении.

Как писал "Кавказский узел", ранее суд в Баку частично удовлетворил просьбу руководства исправительного учреждения и постановил отправить Эльвина Мустафаева в крытую тюрьму на полгода. Активист заявил в суде, что его оговорили с целью добиться ужесточения режима наказания.

Активист альтернативной конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа" Эльвин Мустафаев был задержан в Азербайджане 4 августа 2023 года и обвинен в незаконном обороте наркотиков. Активист отверг обвинения, заявив, что наркотики ему подбросили силовики. Суд приговорил Мустафаева к трем годам заключения, Верховный суд Азербайджана оставил в силе приговор. Правозащитники признали Мустафаева политзаключенным наряду с другими арестованными членами той же организации, Афияддином Мамедовым и Айханом Исрафиловым.

Профсоюзный активист Эльвин Мустафаев подвергся физическому давлению в исправительном учреждении N17. Инцидент имел место утром 9 мая, сообщил корреспонденту “Кавказского узла” отец активиста Али Мустафаев. По его словам, Эльвин Мустафаев хотел отправить из колонии жалобу, однако руководство учреждения не разрешило ему это сделать и между ним и сотрудниками возник спор.

“Эльвина в связи с обращением в апелляционный суд об условно-досрочном освобождении должны были перевести в СИЗО. Под этим предлогом от Эльвина потребовали побрить бороду. Когда он указал на незаконность этого требования, несколько сотрудников колонии избили сына, нанося удары кулаками и ногами. Более того, потом они, удерживая его руки, насильно побрили Эльвина”, - рассказал отец активиста.

“12 мая, когда Эльвин из СИЗО по телефону хотел нам сообщить о побоях в колонии, связь прервали. Руководство СИЗО проигнорировало протесты Эльвина в связи со срывом телефонного разговора. Мы узнали о том, что случилось с Эльвином, лишь когда его обращение рассматривалось в суде. Мы не знаем, зафиксировали ли в СИЗО увечья Эльвина. Он страдает от протрузии позвоночника, после побоев боли у него обострились. От полученных ударов ему несколько дней он не мог поворачивать голову, у него все еще остаются синяки на руках”, - сказал Али Мустафаев.

6 мая Мустафаев был заключен в карцер за то, что объявил голодовку в знак солидарности с голодавшим тогда оппозиционным политиком Тофигом Ягублу. С того дня Мустафаеву запретили телефонные разговоры и свидания с родными. При этом после объявления голодовки его перевели в колонию № 6. После завершения голодовки Ягублу Мустафаев также прекратил акцию.

При этом прошение активиста об УДО не было удовлетворено. “Накануне, 21 мая, Бакинский апелляционный суд отказал Эльвину в изменении оставшейся части его тюремного заключении на условное наказание, хотя до завершения срока ему остается лишь около трех месяцев. Когда же Эльвин пожаловался на насилие, судья заявил, что “суд такие вопросы не рассматривает”, - отметил отец активиста.

Как писал “Кавказский узел”, в конце декабря 2025 года на насилие в колонии N17 жаловался также оппозиционный активист Лачин Велиев, а годом ранее - член движения "Мусульманское единство" Бахтияр Бабашов.