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14:05, 22 мая 2025

Верховный суд Азербайджана оставил в силе приговор Эльвину Мустафаеву

Эльвин Мустафаев. Фото: Ульвия Гулиева https://rus.az24saat.org

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Азербайджана оставил без удовлетворения кассационную жалобу на приговор профсоюзному активисту Эльвину Мустафаеву. Защита намерена оспаривать законность вердикта в Европейском суде по правам человека.

 Как писал "Кавказский узел", активист альтернативной конфедерации профсоюзов Эльвин Мустафаев, которого суд в Баку в январе приговорил к трем годам заключения, объявил в конце сентября голодовку в знак протеста против отсутствия качественной медицинской помощи и нарушения прав заключенных. Он находился в тюремном госпитале с 20 по 28 сентября, но, как сам он утверждает, без обследования и лечения его вернули оттуда в колонию. 3 октября заключенный прекратил голодовку после того, как его вновь перевели в тюремный госпиталь.

Мустафаев был задержан в Азербайджане 4 августа 2023 года и обвинен в незаконном обороте наркотиков. Активист отверг обвинения, заявив, что наркотики ему подбросили силовики. Наряду с другими арестованными членами той же организации, Афияддином Мамедовым и Айханом Исрафиловым, Эльвин Мустафаев признан правозащитниками политзаключенным. 

Сегодня в Верховном суде Азербайджана состоялось рассмотрение кассационной жалобы Мустафаева, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Зибейда Садыгова. По ее словам, разбирательство было формальным и Верховный суд не учел доводов защиты о нарушениях в ходе предварительного и судебного следствия.

«Верховный суд оставил в силе решения нижестоящих судебных инстанций без изменения. Теперь, мы обратимся в ЕСПЧ для признания неправомерности уголовного преследования в Азербайджане», - сказала адвокат, добавив, что Мустафаев был доставлен в суд прямо из штрафного изолятора.

Соратница Мустафаева, член правления альтернативной конфедерации профсоюзов Сара Рагимова сказала корреспонденту «Кавказского узла», что активист уже 14-е сутки содержится в штрафной камере.

«Эльвин 6 мая объявил голодовку в знак солидарности с оппозиционером Тофигом Ягублу и потребовал освобождения его и всех политзеков. После этого он подвергся давлению, его заключили в карцер и далее место содержания поменяли и родным не сообщали. Потом выяснилось, что его перевели в другую колонию и там также посадили в карцер.19 мая срок наказания в карцере завершился, но ему продлили его еще на 10 дней»,  - сообщила Рагимова, отметив, что после завершения голодовки Ягублу Мустафаев также прекратил акцию.

 В Верховном суде подтвердили информацию об отклонении жалобы Мустафаева. Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

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