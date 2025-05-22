Верховный суд Азербайджана оставил в силе приговор Эльвину Мустафаеву

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Верховный суд Азербайджана оставил без удовлетворения кассационную жалобу на приговор профсоюзному активисту Эльвину Мустафаеву. Защита намерена оспаривать законность вердикта в Европейском суде по правам человека.

Как писал "Кавказский узел", активист альтернативной конфедерации профсоюзов Эльвин Мустафаев, которого суд в Баку в январе приговорил к трем годам заключения, объявил в конце сентября голодовку в знак протеста против отсутствия качественной медицинской помощи и нарушения прав заключенных. Он находился в тюремном госпитале с 20 по 28 сентября, но, как сам он утверждает, без обследования и лечения его вернули оттуда в колонию. 3 октября заключенный прекратил голодовку после того, как его вновь перевели в тюремный госпиталь.

Мустафаев был задержан в Азербайджане 4 августа 2023 года и обвинен в незаконном обороте наркотиков. Активист отверг обвинения, заявив, что наркотики ему подбросили силовики. Наряду с другими арестованными членами той же организации, Афияддином Мамедовым и Айханом Исрафиловым, Эльвин Мустафаев признан правозащитниками политзаключенным.

Сегодня в Верховном суде Азербайджана состоялось рассмотрение кассационной жалобы Мустафаева, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Зибейда Садыгова. По ее словам, разбирательство было формальным и Верховный суд не учел доводов защиты о нарушениях в ходе предварительного и судебного следствия.

«Верховный суд оставил в силе решения нижестоящих судебных инстанций без изменения. Теперь, мы обратимся в ЕСПЧ для признания неправомерности уголовного преследования в Азербайджане», - сказала адвокат, добавив, что Мустафаев был доставлен в суд прямо из штрафного изолятора.

Соратница Мустафаева, член правления альтернативной конфедерации профсоюзов Сара Рагимова сказала корреспонденту «Кавказского узла», что активист уже 14-е сутки содержится в штрафной камере.

«Эльвин 6 мая объявил голодовку в знак солидарности с оппозиционером Тофигом Ягублу и потребовал освобождения его и всех политзеков. После этого он подвергся давлению, его заключили в карцер и далее место содержания поменяли и родным не сообщали. Потом выяснилось, что его перевели в другую колонию и там также посадили в карцер.19 мая срок наказания в карцере завершился, но ему продлили его еще на 10 дней», - сообщила Рагимова, отметив, что после завершения голодовки Ягублу Мустафаев также прекратил акцию.

В Верховном суде подтвердили информацию об отклонении жалобы Мустафаева. Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

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