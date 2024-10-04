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01:07, 4 октября 2024

Эльвин Мустафаев добился перевода в тюремный госпиталь

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденный в Азербайджане профсоюзный активист Эльвин Мустафаев прекратил голодовку после перевода в лечебное учреждение Пенитенциарной службы.

Как писал "Кавказский узел", активист альтернативной конфедерации профсоюзов Эльвин Мустафаев, которого суд в Баку в январе приговорил к трем годам заключения, объявил в конце сентября голодовку в знак протеста против отсутствия качественной медицинской помощи и нарушения прав заключенных.

Мустафаев был задержан в Азербайджане 4 августа 2023 года и обвинен в незаконном обороте наркотиков. Активист отверг обвинения, заявив, что наркотики ему подбросили силовики. Наряду с другими арестованными членами той же организации, Афияддином Мамедовым и Айханом Исрафиловым, Эльвин Мустафаев признан правозащитниками политзаключенным.

О том, что Мустафаев 3 октября прекратил голодовку, корреспонденту "Кавказского узла" сообщила член правления конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа" Сара Рагимова.

"Эльвин сегодня позвонил и сообщил, что его вновь перевели в лечебное учреждение Пенитенциарной службы. Оказание ему эффективной медпомощи было одним из требований голодовки Эльвина. Он уже находился в тюремном госпитале с 20 по 28 сентября, но его оттуда без обследования и лечения вернули в колонию, поэтому он и начал голодовку. Поскольку его вновь госпитализировали, Эльвин прекратил голодовку. Он сказал, что у него сохраняются сильные головные боли и боли в позвоночнике. Если его надлежащим образом обследуют и вылечат, то причины его протеста полностью будут устранены и ему больше не придется прибегать к таким крайним методам как отказ от пищи", - рассказала Рагимова. Она добавила, что после пяти суток голодовки Мустафаев жаловался на некоторое недомогание, но в первую очередь его беспокоят сильные боли в позвоночнике и головные боли.

"Рабочая платформа", несмотря на аресты ее активистов, продолжает деятельность, отметила Рагимова. "Сейчас в связи с арестом председателя нашей конфедерации профсоюзов Афияддина Мамедова руководство организацией осуществляет коллегиально правление из пяти членов. Одним из приоритетов работы организации является защита прав наших арестованных товарищей – Афияддина Мамедова, Эльвина Мустафаева, Айхана Исрафилова и Мохйаддина Оруджева. Мы посещаем их суды, организуем им группы поддержки, информируем общественность о фальсификации уголовных дел против них", - отметила Рагимова.

Кроме того, "Рабочая платформа" через социальные сети ведет просветительскую деятельностью по разъяснению прав трудящихся.

"Важной составляющей нашей работы является консультативная помощь обращающимся к нам работникам наемного труда, в основном это сотрудники частных структур. Они жалуются на ущемление их прав работодателями, мы объясняем им, как необходимо обращаться в трудовую инспекцию, иногда помогаем им в составлении заявлений. Часто трудовая инспекция положительно решает вопросы и права работников восстанавливаются», - сказала она.

В знаменательные дни активисты проводят флешмобы и акции, добавила Сара Рагимова. “К примеру 1 мая мы в Центральном парке Баку вывесили баннер о том, что узкий круг людей в стране богатеет за счет эксплуатации трудящихся. Тем самым мы выразили солидарность с людьми труда и заявили, что будем продолжать борьбу против трудовой эксплуатации пока права всех работников в стране не будут гарантированы",  - отметила Рагимова.

Адвокат Мустафаева Зибейда Садыгова подтвердила информацию о переводе активиста в тюремный госпиталь. Она выразила надежду, что "в этот раз Эльвин Мустафаев получит необходимую медицинскую помощь".

Представители Пенитенциарной службы Азербайджана оказались недоступны для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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