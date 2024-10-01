01 октября 2024, 20:17

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Активист альтернативной конфедерации профсоюзов Азербайджана "Рабочая платформа" Эльвин Мустафаев объявил голодовку в знак протеста против отсутствия качественной медицинской помощи и нарушения прав заключенных.

Как писал "Кавказский узел", активист альтернативной конфедерации профсоюзов Эльвин Мустафаев был задержан в Азербайджане 4 августа 2023 года и обвинен в незаконном обороте наркотиков. Мустафаев отверг обвинения, заявив, что наркотики ему подбросили силовики. Наряду с другими арестованными членами той же организации, Афияддином Мамедовым и Айханом Исрафиловым, Эльвин Мустафаев признан правозащитниками политзаключенным. 31 января в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу Мустафаева, и он был приговорен к трем годам лишения свободы.

Мустафаев проводит голодовку в тюремном заключении с 28 сентября, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» член правления альтернативной Конфедерации профсоюзов Азербайджана «Рабочая платформа» Сара Рагимова.

"Эльвин в последнее время испытывал сильные боли в голове и позвоночнике. Наконец, 20 сентября его перевели в лечебное учреждение пенитенциарной службы. Однако его там как следует не обследовали и нормально не лечили. Более того, в тюремном госпитале ему не позволяли общаться с другими заключенными и звонить адвокату. Эльвин стал выражать протест против отсутствия эффективного лечения и ограничения его прав. 28 сентября его вернули в исправительное учреждение 13, так и не вылечив. В знак протеста он объявил голодовку и продолжает ее", - рассказала Рагимова.

По ее словам, о голодовке Мустафаев сообщил своим соратникам в коротком телефонном разговоре 1 октября. "Телефонный разговор был коротким и Эльвин многое не успел сообщить. Голос его звучал более-менее нормально. Однако мы не знаем изолировали его от других заключенных или нет, есть ли за ним медицинское наблюдение", - продолжила Рагимова.

Мустафаев требует оказания ему эффективной медицинской помощи и в целом протестует против его необоснованного уголовного преследования, сообщила Рагимова.

Адвокат Зибейда Садыгова в связи со служебной командировкой не владела информацией о голодовке Мустафаева.

Она подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что Мустафаев жаловался ранее на головные боли и проблемы с позвоночником.

Адвокат отметила, что в Мустафаев прошел апелляционную инстанцию и теперь его кассационная жалоба находится на рассмотрении Верховного суда.

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