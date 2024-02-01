Эльвин Мустафаев приговорен к трем годам лишения свободы

01 февраля 2024, 02:50

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Активист альтернативной конфедерации профсоюзов Эльвин Мустафаев приговорен судом в Баку к трем годам лишения свободы по делу о наркотиках. Активист в суде отверг обвинения и связал дело со своей общественной и профсоюзной деятельностью.

Как сообщал "Кавказский узел", активист альтернативной конфедерации профсоюзов Эльвин Мустафаев был задержан в Азербайджане 4 августа 2023 года и обвинен в незаконном обороте наркотиков. Мустафаев отверг обвинения, заявив, что наркотики ему подбросили силовики. Наряду с другими арестованными членами той же организации, Афияддином Мамедовым и Айханом Исрафиловым, Эльвин Мустафаевпризнан правозащитниками политзаключенным.

31 января в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось процесс над Мустафаевым, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Зибейда Садыгова.

«Прокурор предложил приговорить Эльвина Мустафаева к 7 годам лишения свободы. Потом выступила я и выразила протест выступлению гособвинителя. Я указала, что в деле нет ни одного даже недостоверного доказательства о причастности Мустафаева к торговле наркотиками. С другой стороны, мы обратили внимание суда на утверждения Мустафаева о том, что признательные показания об обнаружении у него наркотиков были получены под физическим и психологическим давлением. Для доказательства этого в ходе судебного следствия защита подавала ряд ходатайств, но они не были удовлетворены. Кроме того, Мустафаева после задержания полностью изолировали, ему не позволяли связаться с родными, пригласить адвоката по выбору и все это также ставит под сомнение доказательства следствия», - рассказала адвокат.

Сам активист в заключительном слове заявил о фальсификации обвинения. «Эльвин сказал, что сам всегда вел борьбу против распространения наркотиков среди молодежи. Он вновь заявил, что под признательными показаниями подписался из-за физического и психологического воздействия», - продолжила Зибейда Садыгова.

Адвокат подчеркнула, что Мустафаев связывает свое уголовное дело с общественной и профсоюзной деятельностью. «Эльвин Мустафаев отметил в суде, что триггером, за которым последовал его арест, стала акция протеста курьеров 1 августа 2023 года в Баку. Он обратил внимание на то, что, помимо него, после этой акции были арестованы профсоюзные активисты Афияддин Мамедов и Айхан Исрафилов, и это также подтверждает преследование активистов по политическим мотивам», - отметила Садыгова.

Адвокат с сожалением сообщила, что суд вынес обвинительный приговор. При этом, добавила она, суд не признал Мустафаева виновным по ст. 234.4.1 (незаконный сбыть наркотиков группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) и 234.4.3 (незаконный сбыть наркотиков в крупном размере) УК, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет. Суд переквалифицировал обвинение на более мягкую ст. 234.1-1 (незаконные приобретение, хранение, изготовление, обработка, перевозка наркотических средств без цели сбыта) и приговорил Мустафаева к 3 годам лишения свободы», - отметила адвокат.

Это минимальное наказание по ст. 234.1-1, которая предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы, однако защита считает Мустафаева вовсе невиновным и потому намерена подать апелляционную жалобу на приговор.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили информацию о приговоре Мустафаеву. Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

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