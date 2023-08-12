Апелляционный суд оставил под стражей Эльвина Мустафаева

12 августа 2023, 04:31

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Активист конфедерации профсоюзов при движении "Демократия 1918" Эльвин Мустафаев отверг обвинения, заявив, что наркотики ему подбросили силовики. Защита указывала на нарушения прав Мустафаева при задержании, но апелляционный суд в Баку отказался удовлетворить жалобу на его арест.

Как сообщал "Кавказский узел", активист конфедерации профсоюзов при движении "Демократия 1918" Эльвин Мустафаев был задержан в Азербайджане 4 августа и обвинен в незаконном обороте наркотиков, его поместили под стражу на четыре месяца. Соратники считают, что Мустафаев арестован по надуманному и сфабрикованному обвинению в связи с профсоюзной деятельностью.

Бакинский апелляционный суд (БАС) 11 августа рассмотрел жалобу на арест Мустафаева и оставил ее без удовлетворения, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» председатель движения «Демократия 1918» Ахмед Мамедли.

«Выяснилось, что Эльвин в знак протеста уже в день задержания, 4 августа, объявил голодовку и прекратил ее только 10 августа. Он начал есть и в день заседания его самочувствие было нормальным. Эльвин в суде отверг обвинение в наркотиках. Он рассказал, что его задержали около дома в Низаминском районе, но меру пресечения ему избирал суд другого района – Бинагадинского, то есть местом задержания оформили другой адрес и это уже фальсификация», - рассказал Мамедли.

Активист также сообщил суду, что сперва силовики планировали оформить его задержание по статье 234.1 УК Азербайджана (приобретение или хранение наркотических средств без цели сбыта), которая предусматривает до трех лет лишения свободы. Позже, однако, дело переоформили по статье 234.4.3 УК Азербайджана (незаконный оборот наркотиков в крупном размере), которая предусматривает от пяти до 12 лет заключения. Мустафаев предполагает, что силовики изменили статью по указанию "сверху".

Эльвин Мустафаев утверждает, что наркотики ему подбросили силовики. В деле фигурируют 3,5 граммов героина.

Адвокат активиста Зибейда Садыгова подтвердила, что суд отклонил жалобу на арест Мустафаева. Она отметила, что «в деле не было достаточных достоверных первичных доказательств для привлечения Эльвина Мустафаева к уголовной ответственности и избрания меры пресечения».

По словам Садыговой, при задержании были нарушены права активиста, в том числе право на защиту.

«Эльвину Мустафаеву после задержания не предоставили возможности связаться с родными и сообщить об этом. Ему не позволили пригласить адвоката по выбору, а это серьезное нарушение права на защиту. В знак протеста он объявил голодовку и несколько дней отказывался от приема пищи», - рассказала адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

Она добавила, что защита продолжит добиваться освобождения Мустафаева из-под стражи. «Мы подадим ходатайство на изменение меры пресечения на домашний арест», - сказала Садыгова.

Активист НПО «Линия защиты» Зафар Ахмедов не верит в правдивость обвинения Мустафаеву. Он напомнил, что статьи о наркотиках часто используются для преследования оппозиционеров в Азербайджане.

«Людей арестовывают после того, как они проявят заметную гражданскую активность. Эльвин Мустафаев был известен ярой критикой нарушения социальных и трудовых прав граждан. Весной его уже арестовывали за критический пост в связи с разгоном полиции акции протеста селян в Саатлинском районе, требовавших решения их проблемы с оросительным водоснабжением. В последнее время он активно занимался профсоюзной работой, координировал работу по защите трудовых прав курьеров, занимающихся доставкой еды. Показательно, что его арестовали через три дня после акции протеста курьеров в центре Баку. Кстати, после этой акции был арестован на 30 суток и глава альтернативной Конфедерации профсоюзов Афияддин Мамедов», - сказал Ахмедов корреспонденту «Кавказского узла».

В Бакинском апелляционном суде корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили, что жалоба Мустафаева отклонена. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

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