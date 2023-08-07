07 августа 2023, 13:23

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Активист конфедерации профсоюзов при движении «Демократия 1918» Эльвин Мустафаев обвинен в незаконном обороте наркотиков. Он подвергнут предварительному заключению сроком на 4 месяца, сообщили в МВД Азербайджана. Соратники считают, что Мустафаев арестован по надуманному и сфабрикованному обвинению в связи с профсоюзной деятельностью.

Как сообщал «Кавказский узел», активист конфедерации профсоюзов при движении «Демократия 1918» Эльвин Мустафаев был задержан в Азербайджане 4 августа.

Эльвин Мустафаев задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере), сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы МВД Анар Гафаров. По его словам, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. «Мустафаев признался в содеянном, следственные действия продолжаются», - заявил представитель МВД, воздержавшись от дополнительных комментариев.

Соратники Мустафаева считают, что он арестован по надуманному обвинению в связи с профсоюзной деятельностью.

«Сообщение МВД не вызывает доверия. Три дня никаких официальных разъяснений причин его задержания не было. Ему не позволяли связаться с близкими, пригласить адвоката по выбору. Очевидно все это время его принуждали давать признательные показания. Его заставили оговорить себя. Истинная причина ареста Эльвина в его профсоюзной деятельности. Как член Профсоюзного объединения курьеров – подразделения Конфедерации профсоюзов - Эльвин занимался там активной организационной работой. Он был ответственен за формирования ячеек курьерского объединения профсоюзов по районам Баку. Он был одним из организаторов протестной акции курьеров 1 августа», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла» член глава Движения «Демократия 1918» Ахмед Мамедли.

Напомним, 1 августа в Баку состоялась акция протеста курьеров по доставке пищи. Протест был вызван вступлением в силу с 1 августа новых правил пользования мотороллерами, поскольку для них теперь необходимо получать регистрационные знаки и водительские удостоверения, что существенно усложнило условия работы курьеров. В этот же день член правления движения "Демократия 1918" Афияддин Мамедов, который возглавляет Конфедерацию профсоюзов при этой организации, был задержан силовиками, а затем арестован на 30 суток.

По его словам, Мустафаеву 25 лет, он холост, работает курьером по доставке пищи.



Мамедли также сказал, что соратники привлекут для защиты Мустафаева доверенного адвоката, в первую очередь для подачи апелляции на арест. «Сегодня с утра мы заняты как раз поиском адвоката, кто мог бы взяться за защиту Эльвина», - отметил Мамедли.

Член Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов также считает, что Мустафаев мог быть арестован по надуманному обвинению.

«Мы изучим его дело. Власти пресекают любую протестную самоорганизацию групп населения. В условиях отсутствия работы многие занимаются курьерской работой по доставке пищи. И это трудящаяся категория становится все более массовой и правительство конечно обеспокоена ростом протестных настроений среди них и борьбой молодых людей за свои права», - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».



Напомним также, что в марте Эльвин Мустафаев был подвергнут аресту на 25 суток после критики в адрес властей.

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