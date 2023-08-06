Активист Эльвин Мустафаев задержан в Баку

06 августа 2023, 20:30

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Активист конфедерации профсоюзов при движении «Демократия 1918» Эльвин Мустафаев задержан в Азербайджане. Мустафаев подвергся преследованию за общественную деятельность, убеждены его соратники.

Как писал "Кавказский узел", в марте Эльвин Мустафаев был подвергнут аресту на 25 суток после критики в адрес властей.

Эльвин Мустафаев перестал выходить на связь с вечера 4 августа, позже выяснилось, что он задержан полицией, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» председатель движения «Демократия 1918» Ахмед Мамедли.

“С вечера 4 августа на мобильный телефон Эльвина звонки не поступают. Мы должны были встретиться с ним 5 августа, но он не пришел на встречу и связаться с ним не удалось. Позже выяснилось, что он задержан», - рассказал Мамедли.

«Вместе с Эльвином задержали еще одного человека. Спустя сутки его отпустили. Он и сообщил, что их задержали лица в штатском и доставили в главное управление полиции Баку. Но в этом ведомстве отрицают, что Эльвин Мустафаев находится там. От самого Эльвина уже двое суток нет вестей, а МВД лишь подтверждают факт его задержания и проведение расследования. Доверенного адвоката мы сможем подключить к защите Эльвина только в понедельник», - добавил председатель движения.

Ахмед Мамедли связывает задержание Мустафаева с его активным участием в профсоюзной деятельности.

«Эльвин в нашей альтернативной конфедерации профсоюзов выполнял роль координатора между отраслевыми группами. 1 августа он участвовал в акции курьеров по доставке пищи. Эльвин нам потом сообщил, после акции сотрудники полиции возле его дома собирали о нем информацию. Видимо, власти избрали конфедерацию профсоюзов мишенью – вслед за ее председателем Афияддином Мамедовым сейчас задержали и Эльвина Мустафаева», - сказал Мамедли.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа член правления движения "Демократия 1918" Афияддин Мамедов, который возглавляет Конфедерацию профсоюзов при этой организации, был задержан силовиками, а затем арестован на 30 суток.

1 августа в Баку состоялась акция протеста курьеров по доставке пищи. Протест был вызван вступлением в силу с 1 августа новых правил пользования мотороллерами, поскольку для них теперь необходимо получать регистрационные знаки и водительские удостоверения, что существенно усложнило условия работы курьеров.

Комментариями полиции Баку о причинах задержания Эльвина Мустафаева "Кавказский узел" пока не располагает.

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